В каких городах российское кино смотрят охотнее иностранного? Выяснили аналитики

По словам заместителя генерального директора компании MediaHills Дмитрия Колесова, в Перми, Екатеринбурге, Воркуте, Магадане и Южно-Сахалинске спрос зрителей в основном сосредоточен на иностранном кино: «Это бастионы просмотра иностранного кино». Российские фильмы и сериалы, в свою очередь, чаще всего в стране смотрят жители Москвы — несмотря на то, что «давно существует мнение, что в Москве проживает «цивилизованный» зритель, которому прежде всего подавай нечто иностранное».

«Москва из всех 240 городов — это город, в котором наибольший спрос на российское кино у зрителя. В этом смысле Санкт-Петербург далеко не ушел, Великий Новгород, Иваново, Кострома, Саров — там тоже больше всего любят российское кино», — приводит ТАСС слова Колесова.

По данным компании MediaHills, ежемесячно 40-45% всего времени, которое россиянин тратит на тематические каналы, уходит на просмотр кино и сериалов. «Те самые 35-40 минут в день, которые человек в России тратит на потребление российских и иностранных кино-сериальных каналов, раскладывается так: треть этого времени, 37,5% по маю — эти цифры очень устойчивы - за последние несколько лет мы не видели глобального изменения в предпочтениях — это выбор российского кино. На иностранное кино приходится 31,5%», — рассказал Колесов.