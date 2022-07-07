Стартовали съемки сериала о группе «Король и Шут». Вот кто исполнит главные роли

Стартовали съемки игрового сериала о российской панк-группе «Король и Шут» и ее лидере Михаиле «Горшке» Горшеневе, сюжет которого сосредоточится на становлении коллектива, его пути к успеху и взаимоотношениях участников. Продюсирует проект вокалист Андрей «Князь» Князев. Публикуем каст сериала.
Главные роли в сериале исполнят:
- Константин Плотников — Михаил «Горшок» Горшенев;
- Влад Коноплев — Андрея «Князь» Князев;
- Валерия Зоидова — Анфиса Горшенева, первая жена Михаила Горшенева;
- Даниил Вахрушев — бас-гитарист Александр «Балу» Балунов;
- Илья Ловкий — ударник Александр «Поручик» Щиголев;
- Данила Рассомахин — гитарист Яков Цвиркунов;
- Ян Ильвес — вокалист и гитарист Александр «Ренегат» Леонтьев;
- Васса Бокова — скрипачка Мария Нефедова;
- Дарья Мельникова — Ольга Горшенева, вторая жена Михаила Горшенева.
«Горшок однажды сказал, что хотел бы жить в сказке, в фэнтези, поэтому мы решили за счет песен, за счет ярких героев и огромного количества яркого материала, накопившегося за всю музыкальную карьеру Горшка и Князя, рассказать их историю в не совсем типичной биографической форме. У нас будут не только музыкальные выступления, закулисье творческого процесса и концертные туры, но и фэнтезийный мир, где оживут персонажи песен», — говорит режиссер сериала Рустам Мосафир.
Сериал о группе «Король и Шут» выйдет на «Кинопоиске» в 2023 году.
Группа «Король и Шут» была основана в 1988 году в Ленинграде. Песни группы представляют собой небольшие законченные истории, часто в фэнтезийном, мистическом, а также историческом ключе. Изначально отдавая предпочтение хоррор-панку, музыканты позже добавили в свой стиль другие элементы — в том числе фолк-рока, арт-панка, хард-рока. После смерти лидера группы Михаила Горшенева в 2013 году группа выступает только в рок-мюзикле TODD.
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