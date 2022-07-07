Стартовали съемки сериала о группе «Король и Шут». Вот кто исполнит главные роли

«Горшок однажды сказал, что хотел бы жить в сказке, в фэнтези, поэтому мы решили за счет песен, за счет ярких героев и огромного количества яркого материала, накопившегося за всю музыкальную карьеру Горшка и Князя, рассказать их историю в не совсем типичной биографической форме. У нас будут не только музыкальные выступления, закулисье творческого процесса и концертные туры, но и фэнтезийный мир, где оживут персонажи песен», — говорит режиссер сериала Рустам Мосафир.

Сериал о группе «Король и Шут» выйдет на «Кинопоиске» в 2023 году.

Группа «Король и Шут» была основана в 1988 году в Ленинграде. Песни группы представляют собой небольшие законченные истории, часто в фэнтезийном, мистическом, а также историческом ключе. Изначально отдавая предпочтение хоррор-панку, музыканты позже добавили в свой стиль другие элементы — в том числе фолк-рока, арт-панка, хард-рока. После смерти лидера группы Михаила Горшенева в 2013 году группа выступает только в рок-мюзикле TODD.