Историю группы «Король и Шут» экранизируют. Сериал продюсирует Князь, родственники Горшка одобряют

Режиссером грядущего сериала выступит Рустам Мосафир, сценарий напишет Дмитрий Лемешев, операторская работа за Никитой Рождественским. Одним из продюсеров проекта станет Андрей «Князь» Князев — вокалист и лидер группы, написавший большинство текстов и музыки «Короля и Шута». Производством займется компания «Лига Фильм» Игоря «Панкера» Гудкова — он уже снимал фильмы-концерты «КиШа» — «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю».

Андрей «Князь» Князев Вокалист «Короля и Шута» и продюсер грядущего сериала — цитата по «Кинопоиску»: Когда ко мне с этой идеей [снять сериал] пришел Игорь Гудков, я сразу согласился, ведь Панкер — это тот, кому мы с Михой всегда доверяли в подобных вопросах. Я давно думал об этом. Знаю, что и Горшок мечтал о фильме про группу «Король и Шут». Это очень непростое дело, и творческая команда, которая сейчас сложилась, вселяет уверенность, что все должно получиться максимально круто. Являясь полноценным членом этой команды, я буду принимать участие в работе над сериалом.

Родственники Михаила Горшенева уже дали согласие на проект, открыт кастинг на поиск актеров. Сериал о группе «Король и Шут» выйдет на «Кинопоиске» в 2022 году.

Группа «Король и Шут» была основана в 1988 году в Ленинграде. Песни группы представляют собой небольшие законченные истории, часто в фэнтезийном, мистическом, а также историческом ключе. Изначально отдавая предпочтение хоррор-панку, музыканты позже добавили в свой стиль другие элементы — в том числе фолк-рока, арт-панка, хард-рока. После смерти лидера группы Михаила Горшенева в 2013 году группа выступает только в рок-мюзикле TODD.