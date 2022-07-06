«На 1000% отличается»: спин-офф сериала «Очень странные дела» посвятят новым персонажам

Новый проект запустят в работу после того, как завершат основную историю на пятом сезоне. По словам соавтора оригинального шоу, в новом сериале покажут совершенно других персонажей и не станут сосредотачиваться на героях из оригинальных «Очень странных дел».

«Я читал слухи, что мы якобы планируем спин-офф про Одиннадцать, или про Стива и Дастина, или про испытуемого под другим номером.. Но нам это неинтересно, потому что мы все это уже сделали [и рассказали их историю в основном шоу]. Мы посвятили не знаю сколько часов этим героям. Так что спин-офф будет очень непохожим на оригинал», — рассказал Росс Даффер.

По словам Мэтта Даффера, производством спин-оффа займется новая творческая команда авторов: «В конце концов наша идея — передать эстафету кому-то еще. Кому-то очень талантливому, кто действительно любит эту киновселенную. Даже мысль о том, чтобы мы с Россом просто поставили пилотный эпизод, а потом ушли, кажется глупой, ведь при создании шоу надо присутствовать с самого начала и до самого конца. К тому времени, как закончится основной сериал, мы будем заниматься им уже почти десять лет. Это десяток лет моей жизни — я был в восторге от каждой секунды этого времени, но мне его уже не вернуть. Я не уверен, что хочу провести еще десять лет во вселенной "Очень странных дел"».

Напомним, создатели сериала намекнули на возможный спин-офф еще 18 февраля 2022 года. Тогда же они объявили, что пятый сезон «Очень странных дел» станет последним.