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Кино и сериалы

Netflix назвал дату выхода четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Его разделят на две части

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В Netflix объявили, что четвертый сезон научно-фантастического сериала братьев Даффер «Очень странные дела» разделят на две части. Первая выйдет 27 мая, вторая — 1 июля. Об этом появилось сообщение на странице стриминговой платформы в Twitter.

На сервисе новость о четвертом сезоне озаглавили следующим образом: «У любого конца есть начало». Так, создатели сообщили еще одну важную информацию — сериал продлили на пятый сезон, и он станет заключительным. Также Netflix показал четыре постера сериала и поделился ключевыми словами первых четырех серий: «Россия», «Лаборатория», «Крил-хаус» и «Калифорния».

Сюжет четвертого сезона развернется спустя полгода после последних событий. В этот раз главные герои будут противостоять «странному» порознь. Ставки в очередной раз повышаются, сверхъестественная угроза все опаснее. Вероятнее всего, следить за действием друзей из Хоукинса придется в параллельных сюжетных линиях.

Хотя создатели сериала и объявили, что пятый сезон станет последним, но есть намеки на спин-офф истории.

«О мире "Странных дел" можно рассказать еще множество увлекательных историй: новые тайны, новые приключения, новые неожиданные герои. Но сперва мы хотим закончить историю сильной девочки по прозвищу Одиннадцать и ее храбрых друзей, историю сломленного шефа полиции и отчаянной матери, историю маленького городка Хоукинса и другого измерения, известного как Изнанка», — заявили они.

Напомним, Netflix выпустил тизер грядущего, четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Действия ролика происходят в России, а слоган гласит — «From Russia with love…» («Из России с любовью…»).

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