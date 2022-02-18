Netflix назвал дату выхода четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Его разделят на две части

Сюжет четвертого сезона развернется спустя полгода после последних событий. В этот раз главные герои будут противостоять «странному» порознь. Ставки в очередной раз повышаются, сверхъестественная угроза все опаснее. Вероятнее всего, следить за действием друзей из Хоукинса придется в параллельных сюжетных линиях.

Хотя создатели сериала и объявили, что пятый сезон станет последним, но есть намеки на спин-офф истории.

«О мире "Странных дел" можно рассказать еще множество увлекательных историй: новые тайны, новые приключения, новые неожиданные герои. Но сперва мы хотим закончить историю сильной девочки по прозвищу Одиннадцать и ее храбрых друзей, историю сломленного шефа полиции и отчаянной матери, историю маленького городка Хоукинса и другого измерения, известного как Изнанка», — заявили они.

Напомним, Netflix выпустил тизер грядущего, четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Действия ролика происходят в России, а слоган гласит — «From Russia with love…» («Из России с любовью…»).