Netflix назвал дату выхода четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Его разделят на две части

В Netflix объявили, что четвертый сезон научно-фантастического сериала братьев Даффер «Очень странные дела» разделят на две части. Первая выйдет 27 мая, вторая — 1 июля. Об этом появилось сообщение на странице стриминговой платформы в Twitter.
у любого конца есть начало. первая часть нового сезона «Очень странных дел» выйдет 27 мая, вторая — 1 июля. pic.twitter.com/ncvvixha8b— Netflix Russia (@NetflixRU) February 17, 2022
На сервисе новость о четвертом сезоне озаглавили следующим образом: «У любого конца есть начало». Так, создатели сообщили еще одну важную информацию — сериал продлили на пятый сезон, и он станет заключительным. Также Netflix показал четыре постера сериала и поделился ключевыми словами первых четырех серий: «Россия», «Лаборатория», «Крил-хаус» и «Калифорния».
Сюжет четвертого сезона развернется спустя полгода после последних событий. В этот раз главные герои будут противостоять «странному» порознь. Ставки в очередной раз повышаются, сверхъестественная угроза все опаснее. Вероятнее всего, следить за действием друзей из Хоукинса придется в параллельных сюжетных линиях.
Хотя создатели сериала и объявили, что пятый сезон станет последним, но есть намеки на спин-офф истории.
«О мире "Странных дел" можно рассказать еще множество увлекательных историй: новые тайны, новые приключения, новые неожиданные герои. Но сперва мы хотим закончить историю сильной девочки по прозвищу Одиннадцать и ее храбрых друзей, историю сломленного шефа полиции и отчаянной матери, историю маленького городка Хоукинса и другого измерения, известного как Изнанка», — заявили они.
Напомним, Netflix выпустил тизер грядущего, четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Действия ролика происходят в России, а слоган гласит — «From Russia with love…» («Из России с любовью…»).
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