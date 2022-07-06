От «Люси» с Асмус и Козловским до «Обители зла»: лучшие сериалы июля 2022-го

«Настоящий рэп» / Rap Sh!t, премьера (HBO Max)

Создательница «Белой вороны» Исса Рэй придумала проект про знакомых со школы двух подруг, мечтающих покорить рэп-сцену Майами. Пока же одна из них одна воспитывает дочь, с трудом сводя концы с концами, а вторая подрабатывает в отеле. Главные роли играют комикесса Аида Осман и рэп-певица Alja KaMillion, сочинявшая треки для Рианны и H.E.R.

С 21 июля на HBO Max, в июле — в «Амедиатеке»