От «Люси» с Асмус и Козловским до «Обители зла»: лучшие сериалы июля 2022-го

Основанный на реальной истории триллер с Тэроном Эджертоном из «Рокетмена» «Черная птица», проект Ивана И. Твердовского «Люся» с Данилой Козловским и Кристиной Асмус, а также ромком создателя «Секса в большом городе» Даррена Стара «Без пары» с Нилом Патриком Харрисом — «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах, которые выходят на стримингах и ТВ в июле.
«Урок» / The Lesson, премьера (Federation International)
Израильская драма выиграла сразу несколько призов на фестивале Canneseries, в том числе за лучшую женскую роль. Это история политического конфликта в школе между преподавателем (Дорон Бен-Давид) и ученицей (Майя Ландсман), который выходит далеко за пределы их класса из-за социальных сетей. На примере одного локального спора показывается, как совсем рядом «обыкновенный фашизм», который может привести к трагедии и жертвам. Режиссером сериала стал Эйтан Цур («Хороший полицейский», «Наоми»).
С 1 июля, «Амедиатека»
«Список смертников» / The Terminal List, премьера (Amazon Prime)
Боевик с Крисом Праттом о противостоянии маленького человека и госмашины. Морпех Джеймс чудом выживает во время секретной миссии. Вернувшись домой, он узнает, что его семья погибла. Вскоре Джеймс начинает подозревать, что в этом как-то замешано его военное командование. Помимо Пратта, в касте Патрик Шварценеггер, Джай Кортни, Райли Кио и Тейлор Китч. Снял проект специализирующийся на экшене Антуан Фукуа («Великий уравнитель»).
С 1 июля, Amazon Prime Video
«Мажор», 4 сезон (Первый канал и «Кинопоиск»)
Продолжение истории про экс-полицейского Соколовского (Павел Прилучный) сначала покажут на «Кинопоиске» — до релиза на Первом канале. По такой же схеме выпускали, например, «Вертинского» (c той разницей, что премьера была на Kion). Речь в четвертом сезоне пойдет о родительских отношениях: Мажор узнает, что он отец Сони (Виталия Корниенко) — дочери его погибшей возлюбленной. Параллельно он прорабатывает травмы у психотерапевтки, которую играет Любовь Толкалина. Режиссером четвертой части стал Нурбек Эген («Шерлок в России»).
Со 2 июля, «Кинопоиск»
«Мэгги» / Maggie, премьера (Hulu)
Обаятельный ситком в классических традициях с Ребеккой Риттенхаус («Проект Минди»), Дэвидом дель Рио («Хороший доктор») и магическими сценарными допущениями. Все предсказания экстрасенса Мэгги всегда сбываются, поэтому она старается не гадать своим друзьям и родным. Однажды Мэгги видит, что незнакомый ей до этого парень Бен — якобы ее будущий муж. Вот только она ожидала совсем другого партнера. К тому же у Бена есть девушка, с которой он вместе еще со времен школы.
С 6 июля, Hulu
«Король махинаций» / King of Stonks, премьера (Netflix)
Немецкая драмеди, вдохновленная «реальными событиями в мире финансов, нарциссизмом и мегаломанией» (такое описание дается проекту). Программист Феликс Арман (Томас Шуберт) мечтает создать крупнейшую финтех-фирму в мире. Но перед выходом на IPO выясняется, что отмывание денег и обман инвесторов вряд ли простят публичной компании. Тогда Феликс вынужден стать не величайшим финансистом, а мошенником.
С 6 июля, Netflix
«Мунхэвен» / Moonhaven, премьера (AMC+)
Один из сценаристов «Мертвых до востребования», «Мертвых как я» и «Офиса» Питер Ок создал антиутопию про мир далекого будущего. Как водится в такого рода историях, существование Земли находится под угрозой, поэтому люди создают идиллическую колонию Мунхэвен на Луне. Но среди жителей райской лунной обители есть те, кто пытаются уничтожить последних землян. Кто тут на самом деле предатель пытается вычислить контрабандистка Белла (Эмма Макдональд).
С 7 июля, AMC+
«Черная птица» / Black Bird, премьера (Apple TV+)
Драматический триллер с Тэроном Эджертоном из «Рокетмена», основанный на реальной истории футболиста Джеймса Кина. Тот попал за решетку из-за наркотиков, но правоохранители предложили ему сделку взамен на свободу: подружиться с заключенным Ларри Холлом (Пол Уолтер Хаузер из «Дела Ричарда Джуэлла»), которого подозревают в убийстве 14 женщин, и добиться его признания в содеянном. Сценарий на основе мемуаров самого Кина написал автор «Прослушки», «Острова проклятых» и «Таинственной реки» Деннис Лихейн. В проекте сыграл одну из своих последних ролей — отца Джеймса Кина — актер Рэй Лиотта, которого не стало этой весной.
С 8 июля, Apple TV+
«Бу, сучка» / Boo, Bitch, премьера (Netflix)
Под дерзким названием скрывается комедия для тинейджеров от авторов «Неуклюжей». Школьница Эрика (Лана Кондор из «Всем парням, которых я любила») умирает и становится призраком, так как ей нужно закончить земные дела. Правда, на практике выясняется, что загробная жизнь совсем не такая, как ее показывают в масскульте. Например, духи не умеют проходить сквозь стены и с лепкой горшков под музыку, как в фильме «Привидение», тоже есть некоторые проблемы.
С 8 июля, Netflix
«Самая длинная ночь» / La noche más larga, премьера (Netflix)
Испанский триллер с Альберто Амманом из «Нарко». Тюрьму для психически нездоровых преступников штурмуют вооруженные люди, требуя освободить маньяка Симона Лаго (Луис Кальехо). Но ее начальник (как раз Амман) не намерен так просто сдаваться. Начинается бесконечно длинная ночь, полная насилия.
С 8 июля, Netflix
«Цветы на чердаке: Начало» / Flowers in the Attic: The Origin, премьера (Lifetime)
Сериал — логический приквел фильма «Цветы на чердаке», основанного на скандальном бестселлере Вирджинии Эндрюс (из-за откровенности его даже запрещали в некоторых штатах в 1970-е). Здесь объясняется, почему же Оливия (Джемайма Рупер), вышедшая замуж за богатого холостяка Малькольма Фоксворта (сын Джереми Айронса и Шинед Кьюсак Макс Айронс), в будущем решит запереть своих четырех внуков на чердаке. Спойлер: всему виной тайны из прошлого ее супруга.
С 9 июля, Lifetime
«Чем мы заняты в тени» / What We Do in the Shadows, 4 сезон (FX)
Комедийный мкоьюментари-сериал про мотивам фильма Тайки Вайтити оборвался на драматичном моменте — смерти и возрождении одного из вампиров. А еще — фамильяра Гильермо заставили путешествовать без хозяина Нандора. В новом сезоне как раз Нандор (Кайван Новак) продолжит искать спутницу жизни, а Надя (Натасия Деметриу) будет готовить открытие ночного клуба для вампиров. Как мы помним по фильму, периодически у вурдалаков бывали проблемы с прохождением фейс-контроля в обычных клубах.
С 12 июля, FX
«Все ерунда» / Everything's Trash, премьера (Freeform)
Создательница сериала, стендап-комикесса Фиби Робинсон, говорит, что у нее получилась реалистичная версия «Секса в большом городе». Живущая в Нью-Йорке главная героиня-африканка записывает подкасты и пытается построить карьеру. Например, она, как и Кэрри Брэдшоу, тоже любит дорогую одежду, но не может ее себе позволить. Поэтому не снимает с платьев ценники, чтобы возвращать их обратно после вечеринок.
С 13 июля, Freeform
«Люся», премьера (Premier)
Режиссер авторского кино Иван И. Твердовский («Зоология», «Конференция», «Класс коррекции») дебютирует в сериалах проектом с Данилой Козловским и Кристиной Асмус в главных ролях. Переживающий семейный и личностный кризис программист Сеня находит идеальную собеседницу в лице умной колонки «Люся», которую сам и создал. В касте также Дарья Савельева, Ян Цапник, Максим Виторган, Иван Макаревич и Анна Слю. Озвучила «Люсю» популярная актриса дубляжа Дарья Блохина.
С 14 июля, Premier
«Обитель зла» / Resident Evil, премьера (Netflix)
Netflix расширяет киновселенную вокруг одноименной игры сериалом, но без Миллы Йовович. Проект расскажет, как же началась эпидемия вируса, превращающего людей в зомби. Главной героиней станет Джейд (Элла Балинска во взрослом возрасте и Тамара Смарт в детстве). В 2036 году она пытается выжить в зомби-апокалипсисе и узнать, что случилось с ее сестрой и отцом, который как-то связан с корпорацией, виновной в распространении вируса. Шоураннер «Обители зла» — сценарист «Сверхъестественного» Эндрю Дабб.
С 14 июля, Netflix
«Victoria’s Secret: Ангелы и демоны» / Victoria's Secret: Angels and Demons, премьера (Hulu)
Документальный сериал о скандалах вокруг бренда нижнего белья. (И речь не только о том, что долгое время в их показах участвовали лишь модели конвенциональной внешности и параметров.) Журналист Мэтт Тирнаур, автор фильма «Валентино: Последний император», расскажет об отношениях основателя Victoria's Secret Лесли Векснера с Джеффри Эпштейном, обвиненном в секс-торговле, в том числе несовершеннолетними девушками.
С 14 июля, Hulu
«Настоящий рэп» / Rap Sh!t, премьера (HBO Max)
Создательница «Белой вороны» Исса Рэй придумала проект про знакомых со школы двух подруг, мечтающих покорить рэп-сцену Майами. Пока же одна из них одна воспитывает дочь, с трудом сводя концы с концами, а вторая подрабатывает в отеле. Главные роли играют комикесса Аида Осман и рэп-певица Alja KaMillion, сочинявшая треки для Рианны и H.E.R.
С 21 июля на HBO Max, в июле — в «Амедиатеке»
«Американские истории ужасов» / American Horror Stories, 2 сезон (Hulu)
Спин-офф «Американской истории ужасов» по сценарию неизменного и неутомимого шоураннера проекта Райна Мерфи. В каждом эпизоде вновь сосредоточатся на городских легендах, мифах и разного рода хоррорах. Правда, каких именно, как и всегда, не сообщается до самого старта нового сезона.
С 21 июля, Hulu
«Не с первой попытки» / Trying, 3 сезон (Apple TV+)
Продолжение обаятельной комедии про родительство с не самой смешной завязкой: бездетная пара не может завести ребенка и решает его усыновить. Но это не так быстро и просто, как им казалось. Супругов играют Рейф Сполл («Ритуал») и Эстер Смит («Молокососы»). А новый вызов теперь — найти общий язык сразу с двумя приемными детьми.
С 22 июля, Apple TV+
«Уверенным шагом» / Best Foot Forward, премьера (Apple TV+)
Оптимистичный сериал для детей основан на мемуарах американского паралимпийца и писателя Джоша Сандквиста. Главный герой проекта — 12-летний Джош (дебютант Логан Мармино). Долгое время мальчик с протезом ноги находился на домашнем обучении, но однажды он — уверенным шагом — отправляется в обычную общеобразовательную школу. Режиссером сериал стал Виктора Нелли-мл., снимавший «Бруклин 9-9» и «Дурнушку Бетти».
С 22 июля, Apple TV+
«Свет и магия» / Light & Magic, премьера (Disney+)
Друг и товарищ студии спецэффектов Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic Лоуренс Кэздан, сценарист пятого и шестого эпизодов «Звездных войн», снял документальный мини-сериал о ней. Здесь расскажут, как создается практически та «магия», что захватывает зрителей не только саги про джедаев, но и, например, франшизы про Гарри Поттера.
С 27 июля, Disney+
«Милые обманщицы: первородный грех» / Pretty Little Liars: Original Sin, премьера (HBO Max)
Это уже четвертый сериал из подростковой линейки про «Милых обманщиц». Разработали его профессионалы детективных драм и триллеров для тинейджеров: Роберто Агирре-Сакаса («Ривердэйл») и Линдси Калхун Бринг («Леденящие душу приключения Сабрины»). В новом проекте юным девушкам предстоит разбираться с секретами родителей и трагедией, произошедшей в Милвуде 20 лет назад. Как и всегда, вынужденно: неизвестный начинает их шантажировать.
С 28 июля — HBO Max, в июле — «Амедиатека»
«Газетчицы» / Paper Girls, премьера (Prime Video)
Девичий вариант «Очень странных дел», явно вдохновленный успехом проекта братьев Даффер. Четыре девочки-подростка в конце 1980-х подрабатывают доставкой утренних газет. Утром после Хеллоуина они находят машину времени и переносятся в наши дни. Тут тинейджерки встречают себя же, но уже взрослыми (как известно по сай-фаям, это часто бывает крупной ошибкой). Сериал основан на комиксе автора «Y. Последний мужчина» Брайана К. Вона.
С 29 июля, Prime Video
«На поверхности» / Surface, премьера (Apple TV+)
Триллер про потерю памяти со стандартным для таких проектов ходом. После черепно-мозговой травмы Софи (Гугу Эмбата-Ро) не может вспомнить свое прошлое. Муж и друзья рассказывают ей, что было с ней раньше, но Софи начинает сомневаться, что это правда. Сценарий написала Вероника Уэст («Меломанка»), а снял проект Сэм Миллер, помогавший Михаэле Коэн делать сериал «Я могу уничтожить тебя».
С 29 июля, Apple TV+
«Без пары» / Uncoupled, премьера (Netflix)
Ромком с Нилом Патриком Харрисом («Как я встретил вашу маму», «Это грех») от шоураннера «Секса в большом городе» Даррена Стара. После 17 лет отношений Майкла бросает муж. Сначала он тяжело воспринимает разрыв, но вскоре начинает находить многочисленные плюсы холостой жизни и внезапно обретенной свободы. Помимо Харриса, в проекте играют Эмерсон Брукс, Колин Хэнлон, Марша Гей Харден и многие другие.
С 29 июля, Netflix
«Город на холме» / City on a Hill, 3 сезон (Showtime)
Спродюсированный Беном Аффлеком проект про преступность Бостона. Уже знакомый зрителям агент ФБР Джеки Рор (Кевин Бейкон) возглавит в новом сезоне охрану семейства миллионеров и вынужден будет вновь погрузиться в мир коррупции.
С 31 июля, Showtime
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