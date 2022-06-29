Петербургский режиссер Антон Дьяков («БоксБалет») приглашен в состав Американской киноакадемии

В число приглашенных к членству в Американской киноакадемии деятелей культуры, помимо Антона Дьякова, вошли актер Майкл Грейес («Дикий индеец»), директор по кастингу Элоди Деми («Лето 85-го»), кинематографист Мартин Руэ («Нежный бар»), художник по костюмам Пол Тэзвелл («Вестсайдская история»), режиссер Эндрю Ан («Остров огня»), документалисты Ринту Томас и Сушмит Гош («Писать с огнем»), а также певица Билли Айлиш и ее брат Финнеас ОʼКоннелл. Полный список из 397 потенциальных новых членов киноакадемии можно посмотреть по ссылке.

Короткометражный фильм «БоксБалет» режиссера Антона Дьякова создавался в 2019 году на петербургской студии «Мельница». Это история любви боксера и балерины, рассказанная с юмором и драматизмом, и которая «очень попадает в оскаровский формат». Продюсерами ленты выступили Сергей Сельянов и Александр Боярский. Ранее картина уже получала призы на фестивале короткометражного кино «Короче», а также она становилась лауреатом премии «Икар».

«Там любовный треугольник. За балериной также ухаживает хореограф, который карикатурно напоминает Георгия Товстоногова. Хотя в реальности Товстоногов не был балетмейстером, а занимался театральной режиссурой, Дьяков нарисовал очень похожего на него персонажа», — так описывал «БоксБалет» режиссер и член Американской киноакадемии Константин Бронзит.