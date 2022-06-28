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Четвертый сезон сериала «Мир Дикого Запада» официально покажут в России в конце июня

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Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» анонсировал выход четвертого сезона сериала «Мир Дикого Запада». Первые серии официально покажут в России 30 июня.

Кинопоиск

«Амедиатека» в своих соцсетях также показала локализованный постер четвертого сезона. Продолжение выйдет под заголовком «адаптируйся или умри» (adapt or die). Поклонники из России совсем не ждали релиза нового сезона. Это связано с тем, что в начале марта многие американские кинокомпании заявили о приостановке своей работы на российском рынке.

В том числе об этом сообщил генеральный директор холдинга WarnerMedia Джейсон Килар: «WarnerMedia приостанавливает все новые виды деятельности в России. Это включает в себя прекращение вещания наших каналов, прекращение лицензирования нового контента с российскими компаниями и приостановку запланированных релизов игр и кинофильмов».

Несмотря на это, на стриминговом сервисе появились эпизоды сериалов, которые ранее поставили на паузу. К примеру, выпустили две серии шоу «Наш флаг означает смерть». Будут ли выпускать другие запланированные проекты на платформе, не ясно. На HBO Max первый эпизод продолжения «Мира Дикого Запада» вышел 26 июня, а финал состоится 14 августа.

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