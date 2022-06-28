Четвертый сезон сериала «Мир Дикого Запада» официально покажут в России в конце июня

В том числе об этом сообщил генеральный директор холдинга WarnerMedia Джейсон Килар: «WarnerMedia приостанавливает все новые виды деятельности в России. Это включает в себя прекращение вещания наших каналов, прекращение лицензирования нового контента с российскими компаниями и приостановку запланированных релизов игр и кинофильмов».

Несмотря на это, на стриминговом сервисе появились эпизоды сериалов, которые ранее поставили на паузу. К примеру, выпустили две серии шоу «Наш флаг означает смерть». Будут ли выпускать другие запланированные проекты на платформе, не ясно. На HBO Max первый эпизод продолжения «Мира Дикого Запада» вышел 26 июня, а финал состоится 14 августа.