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Кино и сериалы

Создатели «Эпидемии» работают над сериалом про «русскую кибердеревню» на Марсе

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Из роликов про русскую кибердеревню, которые выходили на YouTube-канале birchpunk, сделают полноценный сериал. Разработкой проекта займутся создатели «Эпидемии».

Пресс-служба Кинопоиска

Как сообщила пресс-служба «Кинопоиска», новый проект будет похож на сай-фай комедию. Сериал будет состоять из десяти серий. Главный герой — фермер Николай — ведет роботизированное хозяйство на Марсе, но в один момент ему предстоит противостоять главе большой корпорации, который захочет построить на этом месте новый завод.

«Мы создаем мир, смешивая нашу национальную органику и высокие технологии, комедию и научную фантастику, космос и сельское хозяйство… это как если бы в одном сценарии сошлись «Любовь и голуби» и «Звездные войны»», — рассказывают продюсеры проекта.

Зрителям обещают показать новые локации, а также свыше 100 роботов и дронов, 50 видов космотехники и 10 новых миров, в которые попадут уже знакомые подписчикам birchpunk герои.

Продюсерами и шоураннерами выступят Валерий Федорович и Евгений Никишов, известные работой над российским сериалом «Эпидемия». Кресло режиссера займет Сергей Васильев. Съемки планируют запустить до конца 2022 года.

Напомним, студия Birchpunk выпустила видео про «кибербольницу» про суеверных роботов и наноботов. Этот ролик встроится в сюжетную арку кибер-вселенной России, в которую уже входит рассказ о кибердеревне.

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