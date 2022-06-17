HBO разрабатывает продолжение «Игры Престолов» про Джона Сноу

HBO разрабатывает спин-офф сериала «Игра престолов». Сюжет сосредоточится Джоне Сноу. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Действие нового сериала развернется уже после финала «Игры престолов». Главную роль исполнит Кит Харингтон, который раньше играл персонажа Джона Сноу в оригинальной истории. По данным издания, что в теории к проекту могут присоединиться и другие выжившие персонажи — Арья Старк, Санса Старк и Бриенна Тарт.
Сейчас HBO готовит семь проектов в дополнение к грядущей серии приквелов «Дома дракона», которая выйдет 21 августа. Ранее HBO Max показал первый тизер-трейлер сериала «Дом дракона» — приквела к «Игре престолов». Анонсированное в октябре 2019 года продолжение появится на экранах 21 августа 2022 года. Всего планируется 10 серий, сюжет которых расскажет о событиях, произошедших за 200 лет до повествования в оригинале.
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