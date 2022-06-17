HBO разрабатывает продолжение «Игры Престолов» про Джона Сноу

Действие нового сериала развернется уже после финала «Игры престолов». Главную роль исполнит Кит Харингтон, который раньше играл персонажа Джона Сноу в оригинальной истории. По данным издания, что в теории к проекту могут присоединиться и другие выжившие персонажи — Арья Старк, Санса Старк и Бриенна Тарт.

Сейчас HBO готовит семь проектов в дополнение к грядущей серии приквелов «Дома дракона», которая выйдет 21 августа. Ранее HBO Max показал первый тизер-трейлер сериала «Дом дракона» — приквела к «Игре престолов». Анонсированное в октябре 2019 года продолжение появится на экранах 21 августа 2022 года. Всего планируется 10 серий, сюжет которых расскажет о событиях, произошедших за 200 лет до повествования в оригинале.