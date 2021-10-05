Вышел первый тизер сериала «Дом дракона» — приквела к «Игре престолов» с Мэттом Смитом в роли Деймона Таргариена

Режиссером приквела выступит Мигель Сапочник, известный по работе над полнометражным фильмом «Потрошители» и сериалу «Игра престолов», за который получил «Эмми» в категории «Лучшая режиссура драматического сериала». Сюжет «Дома драконов» создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина — члены дома Таргариенов оставляют обреченную Валирию и отправляются на запад, где обнаруживают огромную территорию, населенную враждующими королевствами.

Главными героями сериала станут Дэймон и Рейнир Таргариен — в исполнении Мэтта Смита и Эммы Д’Арси. Также роли в проекте исполнили Милли Олкок, Ив Бест, Эмили Кэри, Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Райан Корр, Фабьен Франкель, Джефферсон Холл и другие.

Напомним, о том, что телеканал HBO займется производством еще одного приквела сериала «Игра престолов», стало известно в сентябре 2019 года. Ранее, после завершения фантастической телесаги, Джордж Мартин опубликовал прощальное письмо к «Игре престолов». По словам фантаста, ему сложно поверить в завершение сериала. Он поблагодарил команду и напомнил, что «это был не только конец, но и начало» — продолжение серии «Песнь Льда и Пламени» находится в процессе написания.