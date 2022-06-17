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Кино и сериалы

В российских кинотеатрах все-таки покажут фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном

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В России несколько кинотеатров представителей Ассоциации владельцев кинотеатров покажут на больших экранах «Бэтмена» Метта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. Сеансы пройдут с 16 июня. Об этом сообщает Cinemaplex.

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Отмечается, что ленту покажут на основании ранее заключенных лицензионных договоров. Помимо этого, участники разовой акции заверили, что будут соблюдены требования законодательства: отчет о каждом сеансе пойдет в Единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС), а обязанности по начислению и дальнейшей выплате прокатной платы «выполнены с учетом новых реалий».

По данным «Яндекс.Афиша», в Москве фильм на больших экранах покажут в кинотеатрах «Бульвар» и «Киносфера IMAX», а в Петербурге — в Синема 5 Шкиперский Молл.

Ранее российские кинотеатры заключили с компанией Universal Pictures Russia договор на публичную демонстрацию «Бэтмена» в феврале 2022 года и получили рекламу для его продвижения. Представители кинотеатров отметили, что за свой счет прокатывали рекламные ролики. Помимо этого, Минкультуры выдал фильму прокатное удостоверение.

Напомним, кинокомпания Walt Disney приостановила выпуск своих фильмов в России. Аналогичные решения приняли Warner Bros., Sony Pictures и Paramount.

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