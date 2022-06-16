Российские стриминговые сервисы стали активно закупать сериалы из Турции и Южной Кореи

По этим данным ivi в 1,4 раза увеличил количество контента корейского производства. Теперь на сервисе около 260 наименований из этой категории. У Okko 246 наименований против 178 годом ранее, у «Кинопоиска» предложение корейского контента выросло на четверть до 198, у Wink — до 180.

Помимо этого, почти в два раза выросло число турецких фильмов и сериалов, однако их значительно меньше, чем корейских. В ivi сейчас 23 фильма и сериала из этой страны, у «Кинопоиска» — 21, у Wink — 16, у Kion — 18.

Что касается корейских проектов, на различных платформах приходятся от 1% до 1,6% всего доступного контента, на турецкое и индийское — меньше 0,4%. Лидерами на ivi, Okko, «Кинопоиске» и Wink остаются проекты из США (29-34% от всех единиц контента), России (17-24%) и Великобритании (9-11%).

Напомним, в российских кинотеатрах начнут показывать сериалы. В широкий прокат выпустят отечественные проекты комедийного жанра, чтобы восполнить образовавшийся дефицит «качественного развлекательного контента».