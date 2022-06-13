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Кино и сериалы

Netflix анонсировал продолжение южнокорейского сериала «Игра в кальмара»

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Стриминговый сервис Netflix анонсировал выход второго сезона популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара». В соцсетях компании опубликовали 10-секундный тизер.

Официальный аккаунт Netflix в Twitter

«Зеленый свет! «Игра в кальмара» официально возвращается ко 2 сезону!», — сообщается в публикации. Дату выхода новых эпизодов пока что не назвали. Шоураннером сериала по-прежнему будет режиссер первого сезона Хван Дон-хек. По его словам, в грядущем сезоне зрители увидят главного героя Сона Ги-хуна, ведущего игры и парня куклы из эпизода про игру «Тише едешь — дальше будешь».

«Мне потребовалось 12 лет, чтобы воплотить в жизнь первый сезон «Игры в кальмара», и 12 дней, чтобы она стала самым популярным сериалом»», — отметил Хван Дон Хек.

Напомним, «Игра в кальмара» вышла на Netflix 17 сентября 2021 года. Сериал повествует о группе людей, которые из-за финансовых трудностей участвуют в тайной смертельно опасной игре. Менее чем за месяц история приобрела вирусную популярность. Шоу вышло на первую строчку по просмотрам в 90 странах. Сериал стал самым популярным шоу за всю историю Netflix. 

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