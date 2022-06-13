Netflix анонсировал продолжение южнокорейского сериала «Игра в кальмара»

«Зеленый свет! «Игра в кальмара» официально возвращается ко 2 сезону!», — сообщается в публикации. Дату выхода новых эпизодов пока что не назвали. Шоураннером сериала по-прежнему будет режиссер первого сезона Хван Дон-хек. По его словам, в грядущем сезоне зрители увидят главного героя Сона Ги-хуна, ведущего игры и парня куклы из эпизода про игру «Тише едешь — дальше будешь».

«Мне потребовалось 12 лет, чтобы воплотить в жизнь первый сезон «Игры в кальмара», и 12 дней, чтобы она стала самым популярным сериалом»», — отметил Хван Дон Хек.