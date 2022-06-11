Сериал «Пацаны» официально продлен на четвертый сезон

О том, что сериал получит четвертый сезон, стало известно ще до окончания третьего сезона проекта. В настоящее время вышли только четыре серии из восьми. При этом третий сезон сериала посмотрело на 234% зрителей больше, чем первый.

Шоураннер проекта Эрик Крипке от имени актеров и съемочной группы поблагодарил Sony, Amazon и фанатов сериала «за то, что они тепло приняли это шоу и позволили нам творить дальше». Однако неизвестно, когда выйдет продолжение «Пацанов».



Напомним, «Пацаны» — американский супергеройский сериал, созданный Эриком Крипке для стриминговой платформы Amazon Prime Video. Он основан на комиксе Гарта Энниса и Дарика Робертсона о противостоянии отряда мстителей и супергероев, которые злоупотребляют своей силой. Премьера первого сезона состоялась 26 июля 2019 года.