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Кино и сериалы

Сериал «Пацаны» официально продлен на четвертый сезон

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Amazon продлил сатирический сериал о супергероях «Пацаны» на четвертый сезон. Об этом сообщает издание Variety.

Кадр из сериала «Пацаны»

О том, что сериал получит четвертый сезон, стало известно  ще до окончания третьего сезона проекта. В настоящее время вышли только четыре серии из восьми. При этом третий сезон сериала посмотрело на 234% зрителей больше, чем первый.

Шоураннер проекта Эрик Крипке от имени актеров и съемочной группы поблагодарил Sony, Amazon и фанатов сериала «за то, что они тепло приняли это шоу и позволили нам творить дальше». Однако неизвестно, когда выйдет продолжение «Пацанов».

Напомним, «Пацаны» — американский супергеройский сериал, созданный Эриком Крипке для стриминговой платформы Amazon Prime Video. Он основан на комиксе Гарта Энниса и Дарика Робертсона о противостоянии отряда мстителей и супергероев, которые злоупотребляют своей силой. Премьера первого сезона состоялась 26 июля 2019 года.

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