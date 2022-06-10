От «Мисс Марвел» до «Ирмы Веп»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Бука. Мое любимое чудище»

Переосмысленная сказка про красавицу и чудовище с элементами эмансипации (впрочем, умеренными) теперь есть и на онлайн-платформах. Принцесса Варвара сбегает из дома, чтобы ее не выдали замуж за нелюбимого. Впрочем, ей и рано — девушке всего 16 лет. В лесу она попадает к чудищу Буке, которого все боятся и считают разбойником, но бойкая Варвара так просто не сдается. Героев озвучили Любовь Аксенова, Алексей Чумаков, Алена Долецкая и Тимур Родригез.

Уже вышел, «Кинопоиск», Premier