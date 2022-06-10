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Кино и сериалы

От «Мисс Марвел» до «Ирмы Веп»: Что смотреть дома на этой неделе

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История про первую супергероиню с пакистанскими корнями «Мисс Марвел», проект Оливье Ассайаса с Алисией Викандер «Ирма Веп» и финал народной комедии «ИП Пирогова» — «Собака.ru» рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

HBO

Сериал «Ирма Веп» / Irma Vep, премьера (HBO)

Обладатель приза за лучшую режиссуру Каннского фестиваля (за «Персонального покупателя») Оливье Ассайас переосмысляет в формате сериала свой же одноименный сатирический фильм 1996 года. В оригинале сниматься в ремейке немой ленты о вампирах приезжала гонконгская актриса Мэгги. Теперь это голливудская дива Мира (Алисия Викандер), но реальность и кино она путает не меньше предшественницы. В эпизодической роли появится и муза Ассайаса Кристен Стюарт — для нее это дебют в сериалах.

С 6 июня, HBO

Start

Сериал «ИП Пирогова», 5 сезон (Start, СТС)

Для ромкома об обаятельной кондитерше Вере (Елена Подкаминская) этот сезон станет финальным. Поэтому разобраться в нем придется со всеми сюжетными крючками и завязками. Так, Вера из-за долгов потеряла свое кафе, поэтому попробует выиграть крупный денежный приз на телевизионном кулинарном шоу, чтобы его вернуть. Попутно ей придется разбираться и с личным: у Андрея (Александр Константинов) появится девушка Женя (Кристина Кучеренко).

С 7 июня, Start

Disney+

Сериал «Мисс Марвел» / Ms. Marvel, премьера (Disney+)

Сериал Disney+ представляет киновселенной Marvel новую супергероиню — это 16-летняя школьница-отличница с пакистанскими корнями Камала Хан (Иман Веллани). Она пишет фанфики, зависает с друзьями и старается не расстраивать родителей-мусульман. Однажды девушка получает суперспособности. Шоураннером проекта стала стендап-комик Биша К. Али, сняли его Мира Менон («Каратель»), Шармин Обаид («Девушка в реке: Цена прощения»), Адиль Эль Арби и Билал Фалла («Плохие парни навсегда»). Подробнее о проекте мы рассказывали здесь. 

С 8 июня, Disney+

«Вольга»

Фильм «Бука. Мое любимое чудище»

Переосмысленная сказка про красавицу и чудовище с элементами эмансипации (впрочем, умеренными) теперь есть и на онлайн-платформах. Принцесса Варвара сбегает из дома, чтобы ее не выдали замуж за нелюбимого. Впрочем, ей и рано — девушке всего 16 лет. В лесу она попадает к чудищу Буке, которого все боятся и считают разбойником, но бойкая Варвара так просто не сдается. Героев озвучили Любовь Аксенова, Алексей Чумаков, Алена Долецкая и Тимур Родригез.

Уже вышел, «Кинопоиск», Premier

Netflix

Фильм «Прорваться в NBA» / Hustle

Драмеди с Адамом Сэндлером, Куин Латифа и реальным баскетболистом Хуанчо Хернангомесом, которые играет тут юное дарование стритбола Бо Круза. Заметив его талант, спортивный скаут Стэнли Шугармен (Сэндлер) пытается с его помощью стать тренером. Среди продюсеров фильма, помимо самого Сэндлера, легенда NBA Леброн Джеймс.

С 8 июня, Netflix

Kion

Сериал «Женщина в состоянии развода», премьера (Kion)

Мелодрама с Марией Машковой в главной роли рассказывает о Вере. Она, как можно догадаться по названию, недавно развелась (и женщина). От врачей Вера узнает, что у нее получится самой родить ребенка только в течение года. Целью ее жизни становится поиск отца будущему малышу. Помимо Машковой, в проекте снялись Максим Лагашкин, Артем Ткаченко и Анна Котова-Дерябина.

С 9 июня, Kion

Premier

Сериал «Мокьюментари», премьера (Premier)

Комедийный сериал режиссера Олега Ветвицки появился из его же одноименной короткометражки. Это история про бездарную актрису Юлю, которая считает себя невероятно талантливой и достойной мирового признания и славы. Проблему, почему ее до сих пор никто не знает, она видит только в своем агенте Мише, который не может найти достойную роль. Поэтому Юля соглашается приехать на пробы к известному режиссеру, не изучив детали. В касте проекта — Юлия Волкова, Михаил Тройник, Софья Шуткина и другие.

С 9 июня, Premier

Peacock

Сериал «Близкие друзья» / Queer As Folk, премьера (Peacock)

Перезагрузка сериала нулевых о ЛГБТК+-комьюнити с поправкой на трагичную реальность: его герои, пережившие шутинг в гей-клубе, пытаются избавиться от ПТСР. Консультантами проекта стали люди, оказавшиеся в 2016 году в «Пульсе» в американском Орландо во время массовой стрельбы. Тогда погибли 49 человек. В касте «Близких друзей» — Ким Кэтролл, сыгравшая маму одного из персонажей.

С 10 июня, Peacock

Apple TV+

Сериал «Ради всего человечества» / For All Mankind, 3 сезон (Apple TV+)

Продолжение драмы про противостояния США и СССР в космосе и альтернативной реальности. Напомним, в первом сезоне речь шла о 1969-м, когда космонавт Алексей Леонов якобы водрузил на Луне советский флаг. Во втором — гонка технологий и амбиций была уже в 1983 году, когда вдруг начинается милитаризация НАСА: Центр управления полетами отдают Минобороны. В третьем — действие будет происходить в 1990-х, новое поле для «битвы» — колонизация Марса.

C 10 июня, Apple TV+

Netflix

Сериал «Первое убийство» / First Kill, премьера (Netflix)

Вампирская версия «Ромео и Джульетты» (и одновременно «Убивая Еву»). Вампирша Джульетта (Сара Кэтрин Хук) и представительница династии охотников на вурдалаков Каллиопа (Имани Льюис) влюбляется друг в друга. Но их отношения противоречат не только местным обычаям, но и их будущей инициации — по правилам своих общин они должны совершить первое убийство, чтобы стать полноправными членами своих семей. Среди шоураннеров сериала Фелиция Д. Хендерсон, работавшая над «Сплетницей» и «Империей».

С 11 июня, Netflix

кадр из фильма

Фильм «Сувенир: Часть 2» / The Souvenir: Part II

Вторая часть дилогии Джоанны Хогг с Тильдой Суинтон и ее дочерью Онор Суинтон-Бирн, которую вполне можно смотреть и в отрыве от первой. Это история, как постановщица Джулия снимает свой дебютный фильм, пытаясь пережить смерть своего возлюбленного. Картину показывали в прошлом году лишь точечно — на фестивалях, теперь же ее можно увидеть и на стримингах.

Уже вышел, «Кинопоиск», Окко, Premier

«AMC»

Сериал «Темные ветра» / Dark Winds, премьера (AMC)

Мрачный триллер Криас Эйра («Огни ночной пятницы») рассказывает о расследовании двойного убийства. Его ведут два полицейских навахо: опытный Джо Липхорн (Зан Маккларнон) и более молодой Джим Чи (Кайова Гордон). Проект основан на книгах Тони Хиллермана, его шоураннером стал Винс Каландра («Острые предметы», «Касл-Рок»), а исполнительным продюсером — автор «Игры престолов» Джордж Мартин.

С 12 июня, AMC

Фильм «Внебрачные связи» / Tromperie

Экранизация романа Филипа Рота с Леа Сейду и Дени Подалидесом. Это история скучающего писателя, у которого, помимо жены, есть любовница, а отношения с обеими якобы нужны ему, чтобы творить. Снял картину Арно Деплешен («Боже мой!», «Призраки Исмаэля»).

Уже вышел, «Кинопоиск», Окко, Kion, ivi

«МВК»

Фильм «Нелегал»

Драму о мигранте из Бишкека снял Дмитрий Давыдов — один из лидеров самобытного якутского кино. Именно после победы на «Кинотавре» его фильма «Пугало» о так называемом «феномене якутского кино» узнали вообще все. Главный герой новой картины Давыдова мечется по Якутску, пытаясь отыскать что-то, неведомое даже ему самому. Теперь картина вышла и на стримингах.

С 12 июня, «Кинопоиск», Premier

Starz

Сериал «Становление Елизаветы» / Becoming Elizabeth, премьера (Starz)

Очередная версия биографии английской королевы Елизаветы I. Тут речь о ее юных годах, когда отец Генрих VIII уже умер (казнив предварительно ее мать), а девушка оказывается втянута в политические интриги. Елизавету играет Алисия фон Риттберг («Ярость», «Гений»), режиссером проекта выступил профессионал костюмных драм Джастин Чадвик («Еще одна из рода Болейн»).

С 12 июня, Starz

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Рубрика:
Кинофичер

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