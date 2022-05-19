Netflix выложил в открытый доступ эпизод из третьего сезона сериала «Любовь, смерть и роботы»

В десятиминутном мультфильме показали продолжение истории трех роботов, которые появлялись в первом сезоне антологии. В эпизоде «Стратегии выхода» машины продолжают свою прогулку по постапокалиптическому городу.

Сценарий написал писатель-фантаст Джон Скальци, режиссером серии выступил Патрик Осборн. Продюсируют третий сезон, как и два предыдущих, Тим Миллер и Дэвид Финчер. По традиции все серии будут сняты разными режиссерами. Анимационные короткометражки не связаны между собой сюжетно и отличаются по стилистике.

Напомним, стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер грядущего сезона сериала-антологии «Любовь, смерть и роботы». В ролике показали фрагменты всех девяти историй, которые войдут в новую часть.