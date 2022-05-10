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Кино и сериалы

В Сети появился трейлер третьего сезона сериала «Любовь, смерть и роботы»

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Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер грядущего сезона сериала-антологии «Любовь, смерть и роботы». В ролике показали фрагменты всех девяти историй, которые войдут в новую часть.

По традиции все серии будут сняты разными режиссерами. Анимационные короткометражки не связаны между собой сюжетно и отличаются по стилистике. Уже известны названия серий: Bad Travelling («Дурное путешествие»), The Very Pulse of the Machine («Пульс машины»), In Vaulted Halls Entombed («Замурованный в сводчатых залах»), Kill Team Kill («Убить команду убийц») и другие.

Выход третьего сезона на Netflix запланирован на 20 мая. Продюсерами продолжения, как и предыдущих двух сезонов, выступают Тим Миллер и Дэвид Финчер.

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