СМИ: Несколько петербургских кинотеатров перешли на работу по выходным

Предприниматель и управляющий кинотеатрами «КиноТихвин», «Олимп», «КиноПарк», сетью «Проспект», МКДЦ «Костино» рассказал, что они уже с 8 марта перевели кинозалы на график работы по выходным, в каникулы и праздники.

«Это дает какую-то экономию. Но не очень довольны владельцы торговых комплексов и, разумеется, персонал, потому что зарплата значительно уменьшилась. Это временная мера. Всего два месяца кинотеатры могли выдержать без закрытий. Сейчас уже идет третий месяц, и перспектив к улучшениям не видно», — сообщил Буслейко.

По его словам, выручка в среднем упала на 70% от плана. И если ситуация не изменится в ближайшее время, то может закрыться до 95% коммерческих площадок в России.

Как рассказал Буслейко, крупные сети кинотеатров «Мираж Синема» и «КАРО» временно приостановили работу некоторых своих точек в Петербурге. Тоже самое проделал кинотеатр «Невский Cinema», а в ТРК «Пулково III» временно закрыли киноцентр Skyfilm.

Напомним, сборы российских кинотеатров в апреле упали на 54%, до 1,39 млрд руб. В апреле 2021 года сборы были в районе 3,013 млрд руб. В марте падение было не таким значительным — на 44%, до 2,13 млрд руб. А посещаемость сократилась на 52%. Такие данные приводят в Ассоциации владельцев кинотеатров.