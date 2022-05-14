18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Стало известно, когда пройдет 95-я церемония награждения «Оскар»

Поделиться:

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала дату проведения 95-й церемонии премии «Оскар» в 2023 году. Мероприятие пройдет в офлайн-формате в лос-анджелесском кинотеатре Dolby. Об этом сообщает Deadline.

Shutterstock

Церемония вновь состоится в марте, а не в феврале, как это было раньше. В 2022 году премия вручалась 27 марта — из-за проведения Зимних олимпийских игр в Пекине.

Подавать заявки в общих категориях на «Оскар» 2023 года можно будет до 15 ноября. Предварительное голосование стартует 12 декабря, а шорт-листы будут объявлены 21 декабря. Список номинантов станет известен 24 января 2023 года, а окончательное голосование пройдет со 2 по 7 марта 2023 года. Юбилейную церемонию премии «Оскар» покажет телеканал ABC.

Напомним, на прошлой церемонии награждения «Оскар» в номинации «Лучший фильм» победил «CODA: Ребенок глухих родителей». Лучшим режиссером была признана Джейн Кэмпион (фильм «Власть пса). Лучшая актриса — Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), лучший актер — Уилл Смит («Король Ричард»).

Но не только лауреаты стали главными событиями «Оскара». Уилл Смит, удостоившийся статуэтки как лучший актер, дал пощечину комику Крису Року, отпустившему шутку в адрес его жены Джады Пинкетт-Смит. Собрали подборку мемов — посмотрите, как в Сети реагировали на это.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: