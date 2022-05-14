Стало известно, когда пройдет 95-я церемония награждения «Оскар»

Церемония вновь состоится в марте, а не в феврале, как это было раньше. В 2022 году премия вручалась 27 марта — из-за проведения Зимних олимпийских игр в Пекине.

Подавать заявки в общих категориях на «Оскар» 2023 года можно будет до 15 ноября. Предварительное голосование стартует 12 декабря, а шорт-листы будут объявлены 21 декабря. Список номинантов станет известен 24 января 2023 года, а окончательное голосование пройдет со 2 по 7 марта 2023 года. Юбилейную церемонию премии «Оскар» покажет телеканал ABC.