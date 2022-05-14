Стало известно, когда пройдет 95-я церемония награждения «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала дату проведения 95-й церемонии премии «Оскар» в 2023 году. Мероприятие пройдет в офлайн-формате в лос-анджелесском кинотеатре Dolby. Об этом сообщает Deadline.
Церемония вновь состоится в марте, а не в феврале, как это было раньше. В 2022 году премия вручалась 27 марта — из-за проведения Зимних олимпийских игр в Пекине.
Подавать заявки в общих категориях на «Оскар» 2023 года можно будет до 15 ноября. Предварительное голосование стартует 12 декабря, а шорт-листы будут объявлены 21 декабря. Список номинантов станет известен 24 января 2023 года, а окончательное голосование пройдет со 2 по 7 марта 2023 года. Юбилейную церемонию премии «Оскар» покажет телеканал ABC.
Напомним, на прошлой церемонии награждения «Оскар» в номинации «Лучший фильм» победил «CODA: Ребенок глухих родителей». Лучшим режиссером была признана Джейн Кэмпион (фильм «Власть пса). Лучшая актриса — Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), лучший актер — Уилл Смит («Король Ричард»).
Но не только лауреаты стали главными событиями «Оскара». Уилл Смит, удостоившийся статуэтки как лучший актер, дал пощечину комику Крису Року, отпустившему шутку в адрес его жены Джады Пинкетт-Смит. Собрали подборку мемов — посмотрите, как в Сети реагировали на это.
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