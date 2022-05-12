Российские стриминговые сервисы выступили против принудительной лицензии на контент

Письмо с обращением направили в администрацию президента, Минкультуры, Минцифры и другие ведомства. Члены ассоциации уверены, что инициатива о принудительной лицензии конфликтует с действующими нормами международного права.

«Более половины музыкальных и аудиовизуальных произведений, находящихся в легальном обороте в России, происходят из стран, входящих в актуальный перечень недружественных государств. Среди наиболее популярных и востребованных произведений доля иностранного контента еще выше и составляет 70–75%. С учетом масштаба это можно назвать легализацией пиратства», — сказано в письме.

Сейчас в России разрабатывают инициативу, по которой правообладатель из «недружественных» стран в одностороннем порядке может отказаться от договора. В этом случае российский лицензиант может через суд получить принудительную лицензию на контент партнера.

Это может повлиять на приостановку деятельности российских сервисов на иностранных устройствах и платформах, в том числе iOS и Android, телевизорах с функцией Smart TV. Из-за этого участники рынка могут понести колоссальные убытки, которые оцениваются в десятки миллиардов рублей.

Напомним, в России разрабатывается законопроект, по которому в стране должны сохраниться фильмы, сериалы, музыка и другая интеллектуальная собственность компаний из «недружественных» стран. По задумке властей, будет использован механизм принудительной лицензии, который сейчас распространяется только на патенты.