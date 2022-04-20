Зарубежные фильмы, сериалы и музыку хотят легализовать в России через принудительную лицензию

Согласно действующему Гражданскому кодексу, механизм принудительной лицензии позволяет получить ее через суд в случае, если права не используются в течение четырех лет и это приводит «к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке».

По словам одного из собеседников издания, изменения в законодательство позволит получить принудительную лицензию на контент и другие объекты интеллектуальной собственности, не дожидаясь окончания четырехлетнего периода.

Обратиться в суд сможет либо российский лицензиат, партнер которого отказался от лицензионного договора, либо российские организации коллективного управления (к примеру, Российское авторское общество), если зарубежные правообладатели исключат свои каталоги из их управления.

Отмечается, если российский лицензиат — акционерное общество, то в таком случае он сможет выполнять финансовые обязательства по контрактам, заключенным после 23 февраля 2022 года, привилегированными акциями.

Действие принудительной лицензии можно будет прервать также через суд по иску зарубежного правообладателя, если обстоятельства, при которых она была предоставлена, перестанут существовать. Например, если правообладатель разрешит российской компании использовать произведения на территории России.

По словам директора Института исследований интернета Карена Казаряна, введение изменений в законодательство могут занять достаточно много времени, а также нарушать международные обязательства России.