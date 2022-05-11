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Кирилл Серебренников экранизирует книгу об Эдуарде Лимонове. Главную роль исполнит звезда «Парфюмера» Бен Уишоу

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Российский режиссер Кирилл Серебренников («Лето», «Грипп Петрова») представит в Каннах кадры из своего нового фильма «Лимонов, баллада об Эдди (или Эддичке)». Роль Эдуарда Лимонова исполнит Бен Уишоу, а его жену Елену Щапову — Виктория Мирошниченко («Дылда»). Об этом рассказал Серебренников во время интервью Variety.

Серебренников начал работу над «Лимоновым» еще в России. По его словам, на данном этапе ему удалось отснять половину фильма. Однако из-за событий на территории Украины режиссер покинул страну, а оставшуюся часть съемок он закончит в Европе.

Новый фильм Серебренникова основан на бестселлере французского писателя Эммануэля Каррера «Лимонов». Промо-ролик к фильму «Лимонов» покажут на Каннском кинофестивале 17 мая 2022 года. А премьерный показ новой ленты намечен на 2023 год.

Напомним, Каннский кинофестиваль объявил программу 2022 года. В основной конкурсной программе будет участвовать новый фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». В роли главной героини, супруги композитора Антонине Милюковой, предстанет актриса Алена Михайлова, известная по сериалам «Чики» и «Водоворот». Роль самого Петра Чайковского в фильме исполнил актер «Гоголь-центра» Один Байрон. Также в ленте снялись Юлия Ауг, Александр Горчилин, Варвара Шмыкова, Владимир Мишуков и другие.

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