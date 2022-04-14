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«Жена Чайковского» Серебренникова и спецпоказ нового фильма Сергея Лозницы: объявлена программа Каннского кинофестиваля в 2022 году

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Каннский кинофестиваль объявил программу 2022 года. Председателем жюри 75-го сезона станет кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон.

Denis Makarenko / Shutterstock.com

В основной конкурсной программе будет участвовать новый фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». В роли главной героини, супруги композитора Антонине Милюковой, предстанет актриса Алена Михайлова, известная по сериалам «Чики» и «Водоворот». Роль самого Петра Чайковского в фильме исполнил актер «Гоголь-центра» Один Байрон. Также в ленте снялись Юлия Ауг, Александр Горчилин, Варвара Шмыкова, Владимир Мишуков и другие.

Сценарий к фильму Серебренников написал во время домашнего ареста. «Кирилл, пока находился под домашним арестом, написал прекрасный сценарий телевизионного фильма. Это я открываю секрет», — еще в мае 2019 года рассказал художественный руководитель Государственного Театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов.

Другие участники основного конкурса Каннского кинофестиваля в 2022 году:

  • «Решение расстаться», Пак Чхан-ук
  • «Треугольник печали», Рубен Эстлунд
  • «Close», Лукас Донт
  • RMN, Кристиан Мунджиу
  • Showing Up, Келли Райхардт
  • «Ностальгия», Марио Мартоне
  • Frère et Sœur, Арно Деплешен

Все конкурса покажут ленты «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, «Элвис» База Лурмана, «Маскарад» Николя Бедоса, «Ноябрь» Седрика Жименеса, также новый фильм «Три тысячи лет ожидания» режиссера Джорджа Миллера, снявшего ранее картину «Безумный Макс: Дорога ярости». По сюжету, ученая из Великобритании в исполнении актрисы Тильды Суинтон во время пребывания в Стамбуле случайно находит древнюю бутылку с Джинном (Идрис Эльба) внутри, который после высвобождения предлагает исполнить три ее желания.

Также в рамках Каннского кинофестиваля в этом году состоится специальный показ нового монтажного фильма документалиста Сергея Лозницы о разрушении немецких городов союзниками в конце Второй мировой войны.

75-й Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая 2022 года.

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