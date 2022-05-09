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В Сети опубликовали музыкальный отрывок из байопика об Элвисе Пресли

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Warner Bros. показала музыкальный отрывок из будущего байопика об Элвисе Пресли. Режиссером ленты выступил Баз Лурман, снявший ранее «Великого Гэтсби».

В ролике Элвис Пресли выступает на сцене и покоряет девушек своими фирменными танцевальными движениями. За ним все это время наблюдает менеджер Том Паркер (Том Хэнск), который понял, что в этом «тощем мальчике» скрывается «музыкальный супергерой».

Сюжет грядущего фильма расскажет о жизни Элвиса Пресли, роль которого исполнит актер Остин Батлер («Однажды… в Голливуде») — от службы в армии до покорения музыкального Олимпа. Звездный путь короля рок-н-ролла покажут через призму его отношений с менеджером Томом Паркером — на экране в образе полковника предстанет Том Хэнкс.

Роли в картине также исполнили Люк Брейси (Джерри Шиллинг), Ричард Роксбург (Вернон Пресли), Оливия Деджонг (Присцилла Пресли) и Дейкр Монтгомери (Стиви Байндер). В эпизодических ролях появятся Энсел Элгорт («Щегол»), Гарри Стайлз («Дюнкерк»), Аарон Тейлор-Джонсон («Стать Джоном Ленноном») и Майлс Теллер («Одержимость»).

Мировая премьера биографического фильма режиссера База Лурмана «Элвис» запланирована на 24 июня 2022 года. В российский прокат «Элвис» должен был выйти 14 июля. Ранее в Сети опубликовали первый полноценный трейлер биографического фильма об Элвисе Пресли. 

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