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Вышел первый тизер биографического фильма об Элвисе Пресли от режиссера «Великого Гэтсби»

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В Сети появился первый тизер биографического фильма об Элвисе Пресли. Режиссером ленты выступил Баз Лурман, снявший ранее «Великого Гэтсби».

Сюжет грядущего фильма «Элвис» расскажет о жизни Элвисе Пресли, роль которого исполнит актер Остин Батлер («Однажды… в Голливуде») — от службы в армии до покорения музыкального Олимпа. Звездный путь короля рок-н-ролла покажут через призму его отношений с менеджером Томом Паркером — на экране в образе полковника предстанет Том Хэнкс.

Роли в картине также исполнили Люк Брейси (Джерри Шиллинг), Ричард Роксбург (Вернон Пресли), Оливия Деджонг (Присцилла Пресли) и Дейкр Монтгомери (Стиви Байндер). В эпизодических ролях появятся Энсел Элгорт («Щегол»), Гарри Стайлз («Дюнкерк»), Аарон Тейлор-Джонсон («Стать Джоном Ленноном») и Майлс Теллер («Одержимость»).

Мировая премьера биографического фильма режиссера База Лурмана «Элвис» запланирована на 24 июня 2022 года.

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