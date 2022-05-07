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Первый трейлер продолжения «Аватара» попал в Сеть до официального релиза

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В Сети оказался трейлер продолжения фантастического фильма «Аватар» до официального релиза. Ролик должны были показать на следующей неделе.

Кадр из трейлера фильма «Аватар: Путь воды»

Сюжет фильма будет развиваться спустя 14 лет после событий первой картины. Лента расскажет о Джейке, Нейтири и их детях, живущих на планете Пандора. Однако люди вновь попытаются захватить эту планету.

«Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона выйдет в мировой прокат 14 декабря 2022 года. В России прокат фильма отложен из-за приостановки работы Disney в стране. Всего создатели вселенной Пандоры хотят снять пять фильмов. Выпуск третьей части «Аватара» запланирован на 2024-й, четвертая должна выйти в 2026-м, пятая — в 2028-м году.

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