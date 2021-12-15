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Подводные съемки и концепт-арт новой локации: Джейм Кэмерон поделился подробностями работы над новой частью «Аватара»

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Режиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау дали большое интервью Entertainment Weekly, в котором рассказали некоторые подробности о съемках продолжения «Аватара» — самого кассового фильма в истории.

По сюжету события развернутся на берегу пандорского океана и в водных глубинах. Съемки проходили в Новой Зеландии, а для некоторых сцен возвели гигантский аквариум на 3,5 млн литров. Для подводных сцен актеров отправили на курсы подготовки с профессиональными дайверами.

Некоторым актерам даже удалось поставить личные рекорды. К примеру, 72-летняя Сигурни Уивер смогла задержать дыхание на шесть с половиной минут, а Кейт Уинслет провела под водой без единого вдоха целых семь с половиной.

Продюсер Джон Ландау признается, что картина расскажет о семье и о том, на что родители готовы пойти, чтобы сохранить семью и обезопасить ее. А еще этот фильм — своеобразная дань уважения и любви к морю.

Продолжение «Аватара» планируют выпустить с 16 декабря 2022 года. Всего создатели вселенной Пандоры хотят создать пять фильмов. Третья часть «Аватара» запланирована на 2024-й, четвертая должна выйти в 2026-м, пятая — в 2028-м году.

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