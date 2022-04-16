18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

В Петербурге стоимость парковки в центре города подорожает на 50%

Поделиться:

В Смольном установили новые расценки на платную парковку в центре Петербурга. Документ, опубликованный на сайте Смольного, сейчас находится на антикоррупционной экспертизе.

Shutterstock

Так, водителям транспортных средств категорий А и В придется платить 150 рублей в час за парковку на площади Островского, Лиговском проспекте, Греческой улице и Казанской площади. При этом раньше стоимость часа парковки здесь составляла 100 рублей. Целый день стоянки обойдется в 1200 рублей.

Дешевле, а именно 120 рублей в час, будет стоить парковочное место на Синопской набережной. В Петергофе и Ломоносове — 100 рублей, в Кронштадте — 30 рублей за час. Кроме того, 150 рублей в час за стоянку придется отдать в Шушарах, на проспектах Народного Ополчения и Маршала Жукова,  170  рублей — на улице Пилотов, 200 рублей — в 5-м Предпортовом проезде и на Толмачевской улице, 220 рублей — на улице Оптиков и 230 рублей — на улице Коммуны. Стоимость целого дня парковки варьируется от 2200 до 3600 рублей.

Вырастет и плата за пользование перехватывающими автостоянками — с 25 рублей до 100 рублей в час. После прохождения антикоррупционной экспертизы проект должен будет одобрить губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, парковки в центре Петербурга теперь можно оплатить через специальный бот в Telegram. Для этого достаточно найти «Парковки Санкт-Петербурга» в приложении.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: