В Петербурге стоимость парковки в центре города подорожает на 50%

Так, водителям транспортных средств категорий А и В придется платить 150 рублей в час за парковку на площади Островского, Лиговском проспекте, Греческой улице и Казанской площади. При этом раньше стоимость часа парковки здесь составляла 100 рублей. Целый день стоянки обойдется в 1200 рублей.

Дешевле, а именно 120 рублей в час, будет стоить парковочное место на Синопской набережной. В Петергофе и Ломоносове — 100 рублей, в Кронштадте — 30 рублей за час. Кроме того, 150 рублей в час за стоянку придется отдать в Шушарах, на проспектах Народного Ополчения и Маршала Жукова, 170 рублей — на улице Пилотов, 200 рублей — в 5-м Предпортовом проезде и на Толмачевской улице, 220 рублей — на улице Оптиков и 230 рублей — на улице Коммуны. Стоимость целого дня парковки варьируется от 2200 до 3600 рублей.

Вырастет и плата за пользование перехватывающими автостоянками — с 25 рублей до 100 рублей в час. После прохождения антикоррупционной экспертизы проект должен будет одобрить губернатор Петербурга Александр Беглов.