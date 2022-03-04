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Парковку в Петербурге теперь можно оплатить через Telegram-бот

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Парковки в центре Петербурга теперь можно оплатить через специальный бот в Telegram. О нововведении сообщили в комитете по транспорту города.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Для того, чтобы начать пользоваться ботом, нужно авторизоваться в мессенджере и найти через поиск @MyParking_bot или «Парковки Санкт-Петербурга» и запустить бота командой «Старт». Бот попросит вас ввести данные об автомобиле, его госномере, а также номер телефона, куда будут приходить электронные квитанции.

Оплатить парковку можно как при помощи привязанной к устройству карты, так и через форму ввода данных карты. В ведомстве заверили, что информация о переводах защищена с помощью современных программных средств.

Как только оплата пройдет, пользователю придет сообщение о проведенной операции с указанием времени, на которое припаркован транспорт. А за 10 минут до окончания парковочной сессии и после ее завершения автолюбитель получит уведомления о парковке. Если необходимо, то сессию можно продлить.

Бот запомнит введенные данные и в следующий раз при использовании повторно информацию о транспортном средстве вводить не нужно. Поменять их можно в главном меню бота. В комитете также отметили, что сейчас оплатить парковку через бот можно без комиссии.

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