Продолжения «Эпидемии» и «Жизни матрешки», триллер с Джулией Робертс и Шоном Пенном и финал «Лучше звоните Солу»: что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Эпидемия», 2 сезон (Premier)

К своим ролям вернулись Кирилл Кяро, Александр Робак, Виктория Исакова и Марьяна Спивак. Из нового — в касте теперь есть Юра Борисов, а снял второй сезон Дмитрий Тюрин («Триггер»). По словам продюсера Евгения Никишова, режиссер Павел Костомаров не смог развести в графике работу над своим полным метром «Бансу» и «Эпидемией». Первый сезон экранизации книг Яны Вагнер показывал Netflix и хвалил Стивен Кинг. Второй тоже должен был выйти и на американском стриминге в том числе. Случится ли это теперь в каком-то обозримом будущем, не ясно. Но в России продолжение истории, которая станет более зрительской, покажут уже в апреле.

С 21 апреля, Premier