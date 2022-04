Продолжения «Эпидемии» и «Жизни матрешки», триллер с Джулией Робертс и Шоном Пенном и финал «Лучше звоните Солу»: что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Человек, который упал на Землю» / The Man Who Fell to Earth, премьера (Showtime)

Сериал основан на одноименном романе автора «Хода королевы» и «Цвета денег» Уолтера Тевиса, который уже был экранизирован как полный метр в 1976 году (с Дэвидом Боуи!). В новой версии мать-одиночку Джастин играет Наоми Харрис из «28 дней спустя». Та становится свидетельницей того самого падения на Землю — но не человека, а пришельца, которые пытается спасти свою родную планету от гибели (Чиветель Эджиофор). Режиссерами проекта стали Алекс Куртцман («Мумия», «Звездный путь: Дискавери») и Джосс Эгнью («Молодой Дракула»).

С 24 апреля, Showtime