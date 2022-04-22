Продолжения «Эпидемии» и «Жизни матрешки», триллер с Джулией Робертс и Шоном Пенном и финал «Лучше звоните Солу»: что смотреть дома на этой неделе

Продолжения «Эпидемии» и «Жизней матрешки», драма про Уотергейтский скандал с Джулией Робертс и Шоном Пенном «Газлит», комедия Анны Пармас «Нереалити», а также финальный сезон «Лучше звоните Солу» — «Собака.ru» рассказывает о сериалах, которые вышли на стримнгах и ТВ на этой неделе и могут помочь почувствовать себя лучше.
Сериал «Лучше звоните Солу» / Better Call Saul, 6 сезон (AMC)
Финал спин-офф культового «Во все тяжкие» про адвоката Сола Гудмана (Боб Оденкерк). Известно, что в шоу появятся герои из оригинала, как и в пятом сезоне, а еще — что часть сюжетных поворотов позволит переосмыслить всю историю. Например, как именно Сол из честного юриста стал решалой.
С 18 апреля, AMC
Сериал «Нереалити», премьера (Kion, Premier)
Художественным руководителем драмеди стал Борис Хлебников, режиссером — Анна Пармас, у которой не так давно вышел сериал «Исправление и наказание» с Анной Михалковой. Бывшая участница реалити-шоу Рита (Ольга Дибцева из «Озабоченных») возвращается в родной провинциальный город. Но тут ее подвергают остракизму — у Риты репутация интриганки и скандалистки. В касте проекта — Инга Оболдина, Николай Фоменко и Алексей Розин.
С 19 апреля, Kion, Premier
Сериал «Майянцы» / Mayans M.C, 4 сезон (FX)
Спин-офф «Сынов анархии», действие которого происходят через несколько лет после событий оригинала. В уже четвертом для проекта сезоне главный герой Эз Рейес (Джей Ди Пардо) и его старший брат (Майкл Ирби) будут испытывать сложности в общении с отцом (Эдвард Джеймс Олмос) и байкерскими группировками.
С 19 апреля, FX
Сериал «Чернобыль», премьера (Wink)
Российский сериал про Чернобыль сосредотачивается не на реальных фактах, а полудетективной истории по мотивам катастрофы. Контрразведчик Андрей Николаев (Игорь Петренко) в апреле 1986 года прибывает в Припять, так как узнает, что здесь находится агент ЦРУ Альберт Ленц (Дмитрий Ульянов). С ним приезжает жена (Надежда Михалкова) и маленькая дочь (Виталия Корниенко). Ребенка теряют во время эвакуации.
С 19 апреля, Wink
Сериал «Жизни матрешки» / Russian Doll, 2 сезон (Netflix)
Рыжеволосая Наташа Лионн возвращается со вторым сезоном своего остроумного сериала про мультивселенные и временную петлю. В продолжении главной героине — айтишнице Наде — предстоит отправиться в свое прошлое. Не сомневаемся, что проект вновь получился блестящим и увлекательным. В касте, помимо Лионн, Энни Мерфи, Шарлто Копли и Кэролин Мишель Смит.
С 20 апреля, Netflix
Сериал «Украденное сердце» / Pálpito, премьера (Netflix)
Под названием, отлично подходящим для ромкома, скрывается мелодрама про кражу сердец. При этом буквальную. Речь в колумбийском сериале идет о трансплантации органов. Чтобы добыть супруге состоятельного человека сердце для пересадки, преступники убили жену Саймона (Мишель Браун). Он решает отомстить.
С 20 апреля, Netflix
Сериал «Эпидемия», 2 сезон (Premier)
К своим ролям вернулись Кирилл Кяро, Александр Робак, Виктория Исакова и Марьяна Спивак. Из нового — в касте теперь есть Юра Борисов, а снял второй сезон Дмитрий Тюрин («Триггер»). По словам продюсера Евгения Никишова, режиссер Павел Костомаров не смог развести в графике работу над своим полным метром «Бансу» и «Эпидемией». Первый сезон экранизации книг Яны Вагнер показывал Netflix и хвалил Стивен Кинг. Второй тоже должен был выйти и на американском стриминге в том числе. Случится ли это теперь в каком-то обозримом будущем, не ясно. Но в России продолжение истории, которая станет более зрительской, покажут уже в апреле.
С 21 апреля, Premier
Сериал «Меня зовут Мэджик Джонсон» / They Call Me Magic, премьера (Apple TV+ )
Документальный духоподъемный сериал о баскетболисте Ирвине Джонсоне — культовом игроке «Лос-Анджелес Лейкерс», пятикратном чемпионе НБА и сопернике Ларри Берда из «Бостон Селтикс». На специальной пресс-конференции в 1991 году он признался, что у него обнаружили ВИЧ. С тех пор экс-баскетболист выступает как активист и борец с вирусом иммунодефицита.
С 22 апреля, Apple TV+
Сериал «Газлит» / Gaslit, премьера (Starz)
Триллер с Джулией Робертс рассказывает историю Марты Митчелл. Жена генпрокурора США (Джона Митчелла тут играет Шон Пенн) первой заявила публично о связи президента-республиканца Никсона (Дэнни Куинн в сериале) с Уотергейтским скандалом — попыткой установить прослушивающие устройства в штабе кандидата от Демократической партии. Хотя ей это стоило и брака, и репутации (на какой-то момент), и чуть ли не жизни (ее в том числе хотели накачать транквилизаторами). Режиссер «Газлита» — Мэтт Росс, победитель каннского «Особого взгляда» за фильм «Капитан Фантастик».
С 24 апреля, Starz
Сериал «Человек, который упал на Землю» / The Man Who Fell to Earth, премьера (Showtime)
Сериал основан на одноименном романе автора «Хода королевы» и «Цвета денег» Уолтера Тевиса, который уже был экранизирован как полный метр в 1976 году (с Дэвидом Боуи!). В новой версии мать-одиночку Джастин играет Наоми Харрис из «28 дней спустя». Та становится свидетельницей того самого падения на Землю — но не человека, а пришельца, которые пытается спасти свою родную планету от гибели (Чиветель Эджиофор). Режиссерами проекта стали Алекс Куртцман («Мумия», «Звездный путь: Дискавери») и Джосс Эгнью («Молодой Дракула»).
С 24 апреля, Showtime
Сериал «Малыш» / The Baby, премьера (HBO)
Комедийный хоррор особенно оценят те, кто уже успел стать родителями. На 38-летнюю Наташу (Мишель де Сварт) с неба падает младенец, подчиняя себе всю ее жизнь. Она пытается куда-то определить ребенка, но у нее это плохо выходит.
С 24 апреля, HBO
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