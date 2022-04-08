От «Пассажиров» с Анной Чиповской до «Героя» Асгара Фархади: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Герой» / Ghahreman

Фильм Асгара Фархади, как и «Купе номер 6», получил Гран-при Каннского фестиваля в 2021 году и претендовал на «Оскар» как лучшая лента на иностранном языке (но тоже не попал в номинацию). Это история про Рахима, который оказался в долговой тюрьме и пытается уговорить кредитора отозвать часть суммы. Российские реалии последнего времени часто сравнивают с иранскими. Так что быт в картине Фархади может восприниматься еще и как пример того, что же нас ждет в будущем. Теперь лента вышла и на киноплатформах.

С 7 апреля, «Кинопоиск», Okko, ivi