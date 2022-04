От «Пассажиров» с Анной Чиповской до «Героя» Асгара Фархади: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Расскажи мне свои секреты» / Tell Me Your Secrets, премьера (Viju)

Триллер про тайны прошлого от создателей «Алиениста» и «Элементарно» и со звездой «Американской истории ужасов» Лили Рэйб в одной из главных ролей. Сюжет сериала довольно запутан: в нем оказываются связаны жертва опасного убийцы, бывший маньяк и мать, пытающаяся отыскать своего пропавшего ребенка.

C 10 апреля, «Кинопоиск»