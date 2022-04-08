18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

От «Пассажиров» с Анной Чиповской до «Героя» Асгара Фархади: Что смотреть дома на этой неделе

Поделиться:

Продолжение «Пассажиров. Последней любви на Земле» (теперь с Анной Чиповской и Сергеем Гилевым!), «Герой» Асгара Фархади, обладатель гран-при Канн, и черная комедия о взрослении и тяжелой музыке «Боги хеви-метала» — «Собака.ru» собрала фильмы и сериалы, которые вышли на этой неделе и могут помочь чувствовать себя немного лучше.

Acorn TV

Сериал «Харри Уайлд» / Harry Wild, премьера (Acorn TV)

Главная звезда этого детективного сериала — Джейн Сеймур, которую в России знают, в основном, по ее роли в проекте «Доктор Куин: Женщина-врач». Тут она играет вышедшую на пенсию учительницу, которая находит необычное хобби: помогать своему сыну-полицейскому (Кевин Дж. Райан) в расследованиях. Для этого она даже нанимает помощника — юного грабителя (Рохан Недд).

С 4 апреля, Acorn TV

HBO

Сериал «Невидимый пилот» / The Invisible Pilot, премьера (HBO)

Режиссер «Не смотрите наверх» Адам МакКей спродюсировал документальный сериал о том, как иногда мы не знаем ничего о наших близких. По крайней мере, так было у семьи пилота Гэри Бетцнера, пока он не покончил с собой, прыгнув с моста в 1977 году. Выяснилось, что тот вел двойную жизнь и был замешан в криминале. Рассказчиками в проекте выступают его родственники.

С 4 апреля, HBO

Hulu

«Братья Харди» / The Hardy Boys, 2 сезон (Hulu)

Книжная янг-эдалт серия про братьев Харди — детективов-тинейджеров и соратников Нэнси Дрю — взрослела вместе с ее героями. В какой-то момент они даже начали расследовать убийства. Сериал Hulu originals основан как раз на этих бестселлерах. Во втором сезоне Фрэнк и Джо Харди (Роэн Кэмпбелл и Александр Эллиот) будут искать своего пропавшего друга Денниса (Леонидас Кастроунис).

С 4 апреля, Hulu

Первый канал

Сериал «Никто не узнает», премьера (Первый канал)

Эта мелодрама режиссера Алены Званцовой («Частица вселенной») и продюсера Валерия Тодоровского примечательна тем, что в ней свою последнюю роль в кино сыграла красавица-актриса Евгения Брик (ее не стало в феврале этого года). Это история про Игоря и его жену Дашу, которые решают во что бы то ни стало завести ребенка, найдя донора биологического материала среди ближайших друзей.

С 4 апреля, Первый канал

Spectrum Originals

Серил «Долгий медленный выдох» / Long Slow Exhale, премьера (Spectrum Originals)

Драматический сериал рассказывает про тренера женской баскетбольной команды в колледже, которая из-за своих спортсменок оказывается в центре секс-скандала, потенциально грозящего ей завершением карьеры. Главную роль играет Роуз Роллинз из «Секса в другом городе», а шоураннером проекта стала Пэм Визи («CSI: Место преступления Нью-Йорк»).

С 4 апреля, Spectrum Originals

НТВ

Сериал «Чингачгук», премьера (НТВ)

Детектив с Владимиром Епифанцевым и лошадью по кличке Фома. Актер играет экс-сотрудника конной полиции Петербурга, которого отправляют на реабилитацию в Старую Руссу. Тут происходят убийства девушек, но никто из местных не верит, что это «серия» и в городе орудует маньяк.

С 4 апреля, НТВ

Premier

Сериал «Здравствуйте, вам пора», премьера (Premier)

Практически избегающая черного юмора, не смотря на свою тему, комедия о вестнике смерти Павле (Михаил Тарабукин из «Кухни»). Он рассказывает своим подопечным, что скоро их не станет, и помогает доделать незавершенные на этом свете дела. Правда, не все ему сразу верят. В проекте снялись Елизавета Моряк, Владимир Сычев, Ольга Хохлова, Алексей Маклаков, Ольга Волкова, Роман Курцын и Оскар Кучера.

С 5 апреля, Premier

Disney

Фильм «Мистер Нокаут»

Брутальный байопик Валерия Попенченко «Мистер Нокаут» в прокат пошел 23 февраля — с компанией Disney. Потом его релиз передали «Кинотайму», и вот он с 6 апреля опять в кино. Хотя одновременно его же выпустили и на киноплатформах. В снятом Артемом Михалковым фильме советского боксера играет Виктор Хориняк. Сергею Безрукову досталась роль его тренера, друга и наставника Григория Кусикьянца.

С 6 апреля, «Кинопоиск», Okko, ivi

«Про:взгляд»

Фильм «Герой» / Ghahreman

Фильм Асгара Фархади, как и «Купе номер 6», получил Гран-при Каннского фестиваля в 2021 году и претендовал на «Оскар» как лучшая лента на иностранном языке (но тоже не попал в номинацию). Это история про Рахима, который оказался в долговой тюрьме и пытается уговорить кредитора отозвать часть суммы. Российские реалии последнего времени часто сравнивают с иранскими. Так что быт в картине Фархади может восприниматься еще и как пример того, что же нас ждет в будущем. Теперь лента вышла и на киноплатформах.

С 7 апреля, «Кинопоиск», Okko, ivi

Premier

Фильм «Брат во всем»

Фильм ученика Александра Сокурова Александра Золотухина показывали в одной из программ Берлинале в этом году. Теперь эту поэтичную и пацифистскую картину о взрослении братьев-близнецов (дебютанты Николай и Сергей Журавлевы), которые мечтают стать летчиками, можно посмотреть и на киноплатформе.

С 7 апреля, Premier

HBO Max

Сериал «Полиция Токио» / Tokyo Vice, премьере (HBO Max)

Криминальная драма с Энселом Элгортом («Малыш на драйве») основана на мемуарах американского журналиста Джека Эдельштейна. Тот вспоминает свою юность в 1990-е, когда он переехал в Токио, чтобы расследовать преступления якудзы. Его наставником становится местный полицейский (Кэн Ватанабэ). Режиссер проекта — Майкл Манн («Свой человек»).

С 7 апреля, HBO Max, more.tv

Start

Сериал «Пассажиры. Последняя любовь на Земле», 2 сезон (Start)

Мистический сериал возвращается с новыми героями. В первом сезоне таксиста, который помогает застрявшим между небом и землей душам завершить свои дела, играл актер Кирилл Кяро. В новом его работу продолжит Кирилл — персонаж Сергея Гилева («Чики», «Хрустальный»). Способствовать налаживания его контакта с «пассажирами» будет Мэри (Анна Чиповская). Проект должен был стартовать 25 февраля, но премьеру перенесли на апрель.

С 8 апреля, Start

Netflix

Фильм «Боги хеви-метала» / Metal Lords

Режиссер «Винила» и «Зла» Питер Соллетт снял черную комедию о школьниках-металлистах с макияжем в стиле группы Kiss. Это типичная, хотя и забавная история взросления, все гэги которой связаны как раз с тяжелой музыкой. Юных любителей хеви-метала играют Джейден Мартелл из «Оно», Айсис Хэйнсворт и Адриан Гринсмит.

С 8 апреля, Netflix

Netflix

Сериал «Элита» / Élite, 5 сезон (Netflix)

Подростковый сериал про сложности обучения в элитной испанской школе, где стандартные пубертатные проблемы вроде конфликтов с родителями и самоопределения миксуются с классовым неравенством и убийствами (да-да). Получается что-то вроде «Эйфории» (без постмодернизма) на территории «Ривердэйла». В новом сезоне в каст добавили новеньких — актеров Валентину Зенере и Андре Ламолью.

С 8 апреля, Netflix

tvN

Сериал «Наш блюз» / Urideului beulruseu, премьера (tvN)

Саундтрек для драмеди о жителях самой маленькой провинции Южной Кореи — острове Чеджу — написал участник группы BTS Чимин. Это история про сотрудников международной некоммерческой организации. В касте проекта — актеры Ли Бен-хон («Я видел дьявола»), Щин Мин-а («Горечь и сладость»), Ли Джон-ын («Паразиты»). Снял «Наш блюз» режиссер «Алого сердца» Ким Гю-тхэ.

С 9 апреля, tvN

«Кинопоиск»

Сериал «Расскажи мне свои секреты» / Tell Me Your Secrets, премьера (Viju)

Триллер про тайны прошлого от создателей «Алиениста» и «Элементарно» и со звездой «Американской истории ужасов» Лили Рэйб в одной из главных ролей. Сюжет сериала довольно запутан: в нем оказываются связаны жертва опасного убийцы, бывший маньяк и мать, пытающаяся отыскать своего пропавшего ребенка.

C 10 апреля, «Кинопоиск»

АМС

«61-я улица» / 61st Street, премьер (АМС)

Шоураннер Питер Моффат («Ваша честь») вновь выступает в жанре юридической драмы. На этот раз с историей о темнокожем спортсмене Джонсоне (Тосин Коул), которого полиция обвиняет в участии в банде. Сами служители при этом правопорядка коррумпированы. Это предстоит доказать адвокату Фраклину Робертсу (Кортни Б. Вэнс).

С 10 апреля, АМС

Следите за нашими новостями в Telegram
Рубрика:
Кинофичер
Люди:
Анна Чиповская

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: