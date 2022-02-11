Скончалась актриса Евгения Брик. Она играла в фильмах «Стиляги», «Оттепель» и «Географ глобус пропил»

«Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени», — написала в своем Facebook журналист Екатерина Гордеева.

«Это правда. Деталей не знаю пока. Семья подтвердила. Лечилась в Лос-Анджелесе. Валера все время был с ней. Не коронавирус», — подтвердил ТАСС источник источник в окружении Валерия Тодоровского.

Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года в Москве. В 2004 году окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС) (мастерская Александра Збруева). Как актриса известна по ролям в фильмах «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Темный мир: Равновесие», «Адаптация», и «Оптимисты», а также лентах Валерия Тодоровского «Оттепель» и «Одесса».

«Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Евгении Брик.