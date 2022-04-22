Репортаж: как и зачем в Петербурге появился видеосалон, где фильмы смотрят на VHS-кассетах

Отечественная киноиндустрия переживает сейчас далеко не лучшие времена — россиян оставили без крупных премьер и стримингов, а все, что могут предложить кинотеатры сейчас — либо фильмы Балабанова, либо голливудские картины, вышедшие в прокат до 24 февраля.

Golyj Wood не появился как ответ на иностранные санкции — видеосалон начал работу еще осенью прошлого года, однако и тогда, и сейчас о нем практически никто не знает. Нужную дверь найти удается не сразу — Golyj Wood спрятался на Васильевском острове, в арке между клубами «Сердце» и «Время N». Вход «охраняют» шлагбаум и будка охранника, а маячком служит небольшая наклейка с буквами GW.

Само помещение небольшое, но уютное. Это две комнаты в черных тонах, в одной из которых расположен недостроенный бар, а в другой — сам кинозал. Внимание сразу приковывают два ключевых объекта обстановки — огромнейший, во всю стену, стеллаж, заставленный видеокассетами, и монструозный пузатый телевизор. Он включен — на экране идет очередная стычка Тома и Джерри.

Меня встречают Артем Груздев и Евдокия-Аргентина Корбут — они основатели и хозяева Golyj Wood. Пока Артем занят подготовкой к очередному сеансу в своей операторской, Евдокия-Аргентина предлагает чай и попкорн. Он готовится в точно таком же автомате, как в настоящих, больших кинотеатрах.

— Здесь у нас будет барная стойка, — показывает девушка угол комнаты. — Хотим, чтобы после сеансов можно было взять напитки и обсудить фильм, пообщаться.

Евдокия-Аргентина учится в магистратуре Академии Художеств на искусствоведа, Артем имеет образование художника-технолога театра кукол, но сейчас работает в киноиндустрии. Словом, оба довольно близки к искусству. О том, как появился Golyj Wood, отвечают просто — как-то само.

— Вообще мы давно хотели создать что-то такое интересное, — рассказывает Евдокия-Аргентина. — Это помещение мы снимаем много лет, тут у нас в разное время было и жилье, и мастерская Артема, и зона для встреч с друзьями, и какие-то мероприятия у нас тут были. А позже мы открыли видеосалон.