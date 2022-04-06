От «Газлита» с Джулией Робертс до возвращения «Жизней матрешки»: 29 лучших сериалов апреля 2022 года

«Невидимый пилот» / The Invisible Pilot, премьера (HBO)

Режиссер «Не смотрите наверх» Адам МакКей спродюсировал документальный сериал о том, как иногда мы не знаем ничего о наших близких. По крайней мере, так было у семьи пилота Гэри Бетцнера, пока он не покончил с собой, прыгнув с моста в 1977 году. Выяснилось, что тот вел двойную жизнь и был замешан в криминале. Рассказчиками в проекте выступают его родственники.

С 4 апреля, HBO