От «Газлита» с Джулией Робертс до возвращения «Жизней матрешки»: 29 лучших сериалов апреля 2022 года

Проект «Первые леди» про жен американских президентов с Джиллиан Андерсон, Мишель Пфайффер и Виолой Дэвис, абсурдистская антология с Николь Кидман «Пронзительно громко», продолжение остроумной драмеди Наташи Лионн «Жизни матрешки» и шоу про Уотергейтский скандал с Джулией Робертс «Газлит» — «Собака.ru» рассказывает о лучших сериалах, которые выходят в апреле.
«Медленные лошади» / Slow Horses, премьера (Apple TV+)
Шпионская драмеди рассказывает о молодом агенте британской разведки MI6 Ривере Картрайте (Джек Лауден), который из-за своей ошибки попадает в наименее престижный отдел для «сбитых летчиков». Им руководит деспотичный и вспыльчивый Джексон Лэмб (Гари Олдман). Но у отряда неудачников появляется шанс на восстановление репутации, когда они берутся за расследование похищения. Режиссером проекта стал Джеймс Хоуз, работавший над сериалами «Доктор Кто» и «Сквозь снег».
С 1 апреля, Apple TV+
«Последний автобус на Земле» / The Last Bus, премьера (Netflix)
Британский фантастический сериал, подходящий для семейного просмотра. Его герои — дети, которые пытаются остановить восстание машин, вернее дронов, которые должны были помочь эко-системе Земли, но что-то пошло не так. Вряд ли проект повторит успех «Очень странных дел», но его юных актеров точно стоит запомнить, чтобы следить за их будущими прорывами.
С 1 апреля, Netflix
«Харри Уайлд» / Harry Wild, премьера (Acorn TV)
Главная звезда этого детективного сериала — Джейн Сеймур, которую в России знают, в основном, по ее роли в проекте «Доктор Куин: Женщина-врач». Тут она играет вышедшую на пенсию учительницу, которая находит необычное хобби: помогать своему сыну-полицейскому (Кевин Дж. Райан) в расследованиях. Для этого она даже нанимает помощника — юного грабителя (Рохан Недд).
С 4 апреля, Acorn TV
«Невидимый пилот» / The Invisible Pilot, премьера (HBO)
Режиссер «Не смотрите наверх» Адам МакКей спродюсировал документальный сериал о том, как иногда мы не знаем ничего о наших близких. По крайней мере, так было у семьи пилота Гэри Бетцнера, пока он не покончил с собой, прыгнув с моста в 1977 году. Выяснилось, что тот вел двойную жизнь и был замешан в криминале. Рассказчиками в проекте выступают его родственники.
С 4 апреля, HBO
«Никто не узнает», премьера (Первый канал)
Эта мелодрама режиссера Алены Званцовой («Частица вселенной») и продюсера Валерия Тодоровского примечательна тем, что в ней свою последнюю роль в кино сыграла красавица-актриса Евгения Брик (ее не стало в феврале этого года). Это история про Игоря и его жену Дашу, которые решают во что бы то ни стало завести ребенка, найдя донора среди ближайших друзей.
С 4 апреля, Первый канал
«Здравствуйте, вам пора», премьера (Premier)
Практически избегающая черного юмора, не смотря на свою тему, комедия о вестнике смерти Павле (Михаил Тарабукин из «Кухни»). Он рассказывает своим подопечным, что скоро их не станет, и помогает доделать незавершенные на этом свете дела. Правда, не все ему сразу верят. В проекте снялись Елизавета Моряк, Владимир Сычев, Ольга Хохлова, Алексей Маклаков, Ольга Волкова, Роман Курцын и Оскар Кучера.
С 5 апреля, Premier
«Полиция Токио» / Tokyo Vice, премьере (HBO Max)
Криминальная драма с Энселом Элгортом («Малыш на драйве») основана на мемуарах американского журналиста Джека Эдельштейна. Он вспоминает свою юность в 1990-е, когда переехал в Токио, чтобы расследовать преступления якудзы. Его наставником становится местный полицейский (Кэн Ватанабэ). Режиссер проекта — Майкл Манн («Свой человек»).
С 7 апреля, HBO Max
«Пассажиры. Последняя любовь на Земле», 2 сезон (Start)
Мистический сериал возвращается с новыми героями. В первом сезоне таксиста, который помогает застрявшим между небом и землей душам завершить свои дела, играл Кирилл Кяро. В новом его работу продолжит Кирилл — персонаж Сергея Гилева («Чики», «Хрустальный»). Способствовать налаживания его контакта с «пассажирами» будет Мэри (Анна Чиповская). Проект должен был стартовать 25 февраля, но премьеру перенесли на апрель.
С 8 апреля, Start
«Наш блюз» / Urideului beulruseu, премьера (tvN )
Саундтрек для драмеди о жителях самой маленькой провинции Южной Кореи — острове Чеджу — написал участник группы BTS Чимин. Это история про сотрудников международной некоммерческой организации. В касте проекта — актеры Ли Бен-хон («Я видел дьявола»), Щин Мин-а («Горечь и сладость»), Ли Джон-ын («Паразиты»). Снял «Наш блюз» режиссер «Алого сердца» Ким Гю-тхэ
С 9 апреля, tvN
«Расскажи мне свои секреты» / Tell Me Your Secrets, премьера (Viju)
Триллер про тайны прошлого от создателей «Алиениста» и «Элементарно» и со звездой «Американской истории ужасов» Лили Рэйб в одной из главных ролей. Сюжет сериала довольно запутан: в нем оказываются связаны жертва опасного убийцы, бывший маньяк и мать, пытающаяся отыскать своего пропавшего ребенка.
C 10 апреля, «Кинопоиск»
«Семья», премьера (ТНТ)
Комедийный альманах про четыре поколения одной большой семьи создали авторы сериалов «Интерны» и «#СашаТаня», но при участии режиссера «Аритмии» и «Свободного плавания» Бориса Хлебникова (что внушает надежду). Главные роли в нем сыграли Елена Валюшкина, Степан Девонин, Вита Корниенко, Вероника Мохирев и Сергей Удовик. Среди сюжетных линий собраны все обыденные жизненные ситуации для разных возрастов: от самоидентификации и решения завести ребенка до желания хотя бы на пенсии пожить для себя.
С 11 апреля, ТНТ
«Пронзительно громко» / Roar, премьера (Apple TV+)
Сериал основан на сборнике рассказов Сесилии Ахерн — создательницы бестселлеров «С любовью, Рози» и «P.S. Я люблю тебя». Каждый его эпизод — отдельная абсурдная история про разных женщин. А фантазия Ахерн простирается далеко. Например, героиня Николь Кидман ест фотографии, персонаж Мерритт Уивер ходит на свидания с селезнем, а Элисон Бри играет призрака, которая флиртует со своим убийцей. Шоу режиссировала Куйен Трэн — оператор фильма «Зависнуть в Палм-Спрингс» и сериалов «Невозможно поверить» и «Уборщица. История матери-одиночки».
С 15 апреля, Apple TV+
«Внешние сферы» / Outer Range, премьера (Amazon Prime Video)
Мистическая драма с Джошем Бролином о непостижимых тайнах на просторах Вайоминга. Протагонист этой истории — владелец ранчо, у которого бесследно исчезает невестка. Пытаясь вести расследование, он сталкивается со сверхъестественными вещами. Эпизоды проекта ставили разные режиссеры, среди них, например, Эми Саймец («Атланта») и Алонсо Руиспаласиос («Нарко: Мексика»).
С 15 апреля, Amazon Prime Video
«Среди акул» / Swimming with Sharks, премьера (Roku)
Сериальная адаптация одноименной комедии 1994 года. Сюжетная канва, в целом, сохранена, хотя главными героями стали женщины. Теперь это стажерка Лу (Кирнан Шипка), которая пытается добиться успеха в кинокомпании Fountain Pictures. Ей руководит холодная и расчетливая Джойс Холт (Дайан Крюгер). Режиссер сериала Такер Гейтс работал над проектами «Утреннее шоу» и «Карточный домик».
С 15 апреля, Roku
«Анатомия скандала» / Anatomy of a Scandal, премьера (Netflix)
Британский триллер с Сиенной Миллер и Рупертом Френдом. Она играет хорошую жену, готовую защищать своего мужа-министра, обвиненного в изнасиловании. Но чем дальше продвигается расследование, тем больше она начинает сомневаться в невиновности супруга. Режиссером сериала стала С. Дж. Кларксон, снимавшая часть эпизодов «Винила», «Банши» и «Наследников».
С 15 апреля, Netflix
«Первая леди» / The First Lady, премьера (Showtime)
Проект-антология с блестящим актерским составом посвящен биографии жен американских президентов. В первом сезоне три главные героини — это Элеонора Рузвельт (Джиллиан Андерсон, в юности — Элайза Сканлен), Бетти Форд (Мишель Пфайффер и Кристин Фросет) и Мишель Обама (Виола Дэвис и Джейми Лоусон). Также в касте — Дакота Фаннинг, Аарон Экхарт, Кифер Сазерленд, Лили Рэйб и О. Т. Фагбенли в роли Барака Обамы. Режиссером сериала стала автор «Птичьего короба» и «Отыграть назад» Сюзанна Бир.
С 17 апреля, Showtime
«Лучше звоните Солу» / Better Call Saul, 6 сезон (AMC)
Финал спин-офф культового «Во все тяжкие» про адвоката Сола Гудмана (Боб Оденкерк). Известно, что в шоу появятся герои из оригинала, как и в пятом сезоне, а еще — что часть сюжетных поворотов позволит переосмыслить всю историю. Например, как именно Сол из честного юриста стал решалой.
С 18 апреля, AMC
«Нереалити», премьера (Kion, Premier)
Художественным руководителем драмеди стал Борис Хлебников, режиссером — Анна Пармас, у которой не так давно вышел сериал «Исправление и наказание» с Анной Михалковой. Бывшая участница реалити-шоу Рита (Ольга Дибцева из «Озабоченных») возвращается в родной провинциальный город. Но тут ее подвергают остракизму — у Риты репутация интриганки и скандалистки. В касте проекта — Инга Оболдина, Николай Фоменко и Алексей Розин.
С 19 апреля, Kion, Premier
«Чернобыль», премьера (Wink)
Российский сериал про Чернобыль сосредотачивается не на реальных фактах, а полудетективной истории по мотивам катастрофы. Контрразведчик Андрей Николаев (Игорь Петренко) в апреле 1986 года прибывает в Припять, так как узнает, что здесь находится агент ЦРУ Альберт Ленц (Дмитрий Ульянов). С ним приезжает жена (Надежда Михалкова) и маленькая дочь (Виталия Корниенко). Ребенка теряют во время эвакуации.
С 19 апреля, Wink
«Жизни матрешки» / Russian Doll, 2 сезон (Netflix)
Рыжеволосая Наташа Лионн возвращается со вторым сезоном своего остроумного сериала про мультивселенные и временную петлю. В продолжении главной героине — айтишнице Наде — предстоит отправиться в свое прошлое. Не сомневаемся, что проект вновь получился блестящим и увлекательным. В касте проекта, помимо Лионн, Энни Мерфи, Шарлто Копли и Кэролин Мишель Смит.
С 20 апреля, Netflix
«Газлит» / Gaslit, премьера (Starz)
Триллер с Джулией Робертс рассказывает историю Марты Митчелл. Жена генпрокурора США (Джона Митчелла тут играет Шон Пенн) первой заявила публично о связи президента-республиканца Никсона (Дэнни Куинн в сериале) с Уотергейтским скандалом — попыткой установить прослушивающие устройства в штабе кандидата от Демократической партии. Хотя ей это стоило и брака, и репутации (на какой-то момент), и чуть ли не жизни (ее в том числе хотели накачать транквилизаторами). Режиссер «Газлита» — Мэтт Росс, победитель каннского «Особого взгляда» за фильм «Капитан Фантастик».
С 24 апреля, Starz
«Малыш» / The Baby, премьера (HBO)
Комедийный хоррор особенно оценят те, кто уже успел стать родителями. На 38-летнюю Наташу (Мишель де Сварт) с неба падает младенец, подчиняя себе всю ее жизнь. Она пытается куда-то определить ребенка, но у нее это плохо выходит.
С 24 апреля, HBO
«Предложение» / The Offer, премьера (Paramount+)
Сериал Декстера Флетчера («Рокетмен») рассказывает, как непросто проходили съемки первой части «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. Проблемы возникали как с кастингом и студией Paramount Pictures, так и мафией, которая внимательно следила за производством картины. Копполу тут играет Дэн Фоглер, главу кинокомпании — Мэттью Гуд. Название, как помнят поклонники фильма, отсылают к высказыванию Вито Корлеоне о предложении, от которого не сможешь отказаться.
С 28 апреля, Paramount+
«Под знаменем небес» / Under the Banner of Heaven, премьера (Hulu)
Первая главная роль Эндрю Гарфилд в сериалах пришлась на эту драму, основанную на реальных событиях. Он играет мормона Джеба Пайра, который в США 1980-х расследует убийство двух женщин и начинает сомневаться в своей вере. Преступление совершили два брата-мормона Рон и Дэн Лафферти (Сэм Уортингтон и Уайатт Рассел), а их жертвами стали жена и дочь их третьего брата. Постановщиком проекта стал Дэвид Маккензи («Последняя любовь на Земле»), а сценаристом — обладатель «Оскара» и автор «Харви Милка» Дастин Лэнс Блэк.
С 28 апреля, Hulu
«Сияющие» / Shining Girls, премьера (Apple TV+)
Спродюсированный Леонардо ДиКаприо детектив с Элизабет Мосс — экранизация бестселлера Лорен Бьюкс. Его главная героиня Кирби (как раз Мосс) выжила после нападения маньяка. Но ПТСР у нее проявляется так, что ей чудится, будто реальность вокруг и она сама постоянно трансформируются. В городе происходит новое убийство и Кирби объединяет усилия с местным журналистом Дэном (Вагнер Моура), чтобы вычислить преступника. Правда, она отчетливо помнит о нем лишь одну вещь — его голос.
С 29 апреля, Apple TV+
«Озарк» / Ozark, 2 часть 4 сезона (Netflix)
Финал криминальной драмы про отмывающее деньги наркокартеля семейство Берд вышел в двух частях. Первую показали в январе. Теперь окончательно расставят все точки — например, будут ли в итоге вместе Марти (Джейсон Бейтман) и Венди (Лора Линни).
С 29 апреля, Netflix
«Эпидемия», 2 сезон (Premier)
Первый сезон экранизации книг Яны Вагнер показывал Netflix и хвалил Стивен Кинг. Второй тоже должен был выйти и на американском стриминге в том числе. Случится ли это теперь в каком-то обозримом будущем, не ясно. Но в России продолжение истории, которая станет более зрительской, покажут уже в апреле. К своим ролям вернулись Кирилл Кяро, Александр Робак, Виктория Исакова и Марьяна Спивак. Из нового — в касте теперь есть Юра Борисов, а снял второй сезон Дмитрий Тюрин («Триггер»). По словам продюсера Евгения Никишова, режиссер Павел Костомаров не смог развести в графике работу над своим полным метром «Бансу» и «Эпидемией».
Вторая половина апреля, Premier
«Оффлайн», премьера (Окко)
Названный вопреки зафиксированной норме языка (правильно по словарям — «офлайн») проект Кирилла Плетнева — режиссера фильмов «Жги!» и «После меня». Создатель анонимного приложения для покупки запрещенных веществ «BeHappy» шантажирует его пользователей, заставляя сыграть с ним в смертельно опасную игру. В сериале снялись Никита Ефремов, Полина Максимова, Риналь Мухаметов, Денис Шведов и многие другие.
Апрель, Окко
«Два холма», премьера (Start)
Фантастическая антиутопия про мир без мужчин, которые практически вымерли из-за биологической войны. Женщины в 2140 году живут в разумных экогородах и размножаются через искусственное оплодотворение, рождая только девочек. Впрочем, часть мужчин все же выжили и живут по старинке — в заброшенных мегаполисах. В сериале играют Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Жанна Эппле, Владимир Епифанцев, Анна Снаткина, Филипп Бледный, Светлана Камынина и другие.
Апрель, Start
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