Фильм «Волк с Уолл-стрит» выпустят в повторный прокат в России

Выпуском займется компания Planeta Inform Film Distribution. Фильм снова будет идти в кинотеатрах с 28 апреля.

Фильм «Волк с Уолл-стрит» снят по мемуарам Джордана Белфорта, основателя одной из крупнейших брокерских контор Америки Stratton Oakmont. Леонардо Ди Каприо играет в картине крайне удачливого дельца, который в 25 лет сказочно разбогател, а после угодил в тюрьму за биржевые махинации.

Главные роли в картине исполнили Леонардо Ди Каприо, Джона Хилл, Марго Робби, Мэттью МакКонахи и Джон Фавро. Фильм показали в кинотеатрах в декабре 2013 года. Он претендовал на пять «Оскаров», но не получил ни одного.

Напомним, криминальные драмы «Бумер» и «Бумер-2» режиссера Петра Буслова выйдут в повторный российский прокат. Перевыпуск запланирован на апрель.