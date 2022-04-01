Минкультуры рассмотрит заявку на прокат фильма «Ампир V» после проверки возвратного рейтинга

«Минкультуры направило в адрес заявителя ООО «Кинокомпания «Квадрат» запрос об экспертном заключении по возрастному рейтингу на фильм. В поданных документах указана возрастная категория 16+, что не соответствует ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — отметили в ведомстве.

По сюжету, молодой москвич Рома Шторкин становится частью элитной расы вампиров — тайных правителей мира — и его жизнь переворачивается с ног на голову. Он получает имя Рама Второй, особняк в центре города и жизнь, о которой вчерашний грузчик не мог и мечтать. Но главное, он обретает недоступные людям знания и власть, с которыми ему предстоит научиться жить.

«Вам кажется, что миром правит любовь? Им правят вампиры! Они совсем не похожи на героев Голливуда. Это циничные и опытные представители мировой элиты. А теперь в их ряды волей случая попадает простой парень Рома. Станет ли он достойным представителем клана или у этой истории иной исход?» — говорится в синопсисе.

Главные роли в картине по роману Виктора Пелевина «Ампир V» исполнили Павел Табаков, Тая Радченко, Мирон Федоров (Oxxxymiron), Владимир Долинский, Вера Алентова, Владимир Епифанцев, Андрей Смирнов, Бронислав Виногородский, Игорь Жижикин, Максим Дрозд, Игорь Гордин, Виктор Вержбицкий, Марина Зудина, Федор Бондарчук, Соня Синицына. Автор сценария и режиссер — Виктор Гинзбург (Generation П).

В российский прокат фильм «Ампир V» должен был выйти 31 марта 2022 года. «Новая дата выпуска фильма будет объявлена дополнительно», — сообщили «Собака.ru» в пресс-службе кинокомпании «Вольга».