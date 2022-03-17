По сюжету, молодой москвич Рома Шторкин становится частью элитной расы вампиров — тайных правителей мира — и его жизнь переворачивается с ног на голову. Он получает имя Рама Второй, особняк в центре города и жизнь, о которой вчерашний грузчик не мог и мечтать. Но главное, он обретает недоступные людям знания и власть, с которыми ему предстоит научиться жить.

«Вам кажется, что миром правит любовь? Им правят вампиры! Они совсем не похожи на героев Голливуда. Это циничные и опытные представители мировой элиты. А теперь в их ряды волей случая попадает простой парень Рома. Станет ли он достойным представителем клана или у этой истории иной исход?» — говорится в синопсисе.

Главные роли в картине по роману Виктора Пелевина «Ампир V» исполнили Павел Табаков, Тая Радченко, Мирон Федоров (Oxxxymiron), Владимир Долинский, Вера Алентова, Владимир Епифанцев, Андрей Смирнов, Бронислав Виногородский, Игорь Жижикин, Максим Дрозд, Игорь Гордин, Виктор Вержбицкий, Марина Зудина, Федор Бондарчук, Соня Синицына. Автор сценария и режиссер — Виктор Гинзбург (Generation П).

В российский прокат фильм «Ампир V» будет выпущен компанией «Вольга» 31 марта 2022 года.