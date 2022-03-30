Названа дата выхода сериала-приквела «Игры престолов»

Канал HBO назвал дату выхода нового сериала «Дом дракона». Первый эпизод приквела культового сериала «Игра престолов» выйдет 21 августа 2022 года. Об этом сообщает издание Variety.
Сюжет «Дома драконов» создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина — члены дома Таргариенов оставляют обреченную Валирию и отправляются на запад, где обнаруживают огромную территорию, населенную враждующими королевствами.
Режиссером приквела выступит Мигель Сапочник, известный по работе над полнометражным фильмом «Потрошители» и сериалу «Игра престолов», за который получил «Эмми» в категории «Лучшая режиссура драматического сериала».
Главными героями сериала станут Дэймон и Рейнир Таргариен — в исполнении Мэтта Смита и Эммы Д’Арси. Также роли в проекте исполнили Милли Олкок, Ив Бест, Эмили Кэри, Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Райан Корр, Фабьен Франкель, Джефферсон Холл и другие.
Пока мы ждем выхода нового сериала, можно освежить в памяти тизер «Дома дракона» — приквела к «Игре престолов». Всего планируется показать 10 серий, сюжет расскажет о событиях, произошедших за 200 лет до повествования в оригинале.
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