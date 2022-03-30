Названа дата выхода сериала-приквела «Игры престолов»

Сюжет «Дома драконов» создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина — члены дома Таргариенов оставляют обреченную Валирию и отправляются на запад, где обнаруживают огромную территорию, населенную враждующими королевствами.

Режиссером приквела выступит Мигель Сапочник, известный по работе над полнометражным фильмом «Потрошители» и сериалу «Игра престолов», за который получил «Эмми» в категории «Лучшая режиссура драматического сериала».

Главными героями сериала станут Дэймон и Рейнир Таргариен — в исполнении Мэтта Смита и Эммы Д’Арси. Также роли в проекте исполнили Милли Олкок, Ив Бест, Эмили Кэри, Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Райан Корр, Фабьен Франкель, Джефферсон Холл и другие.

Пока мы ждем выхода нового сериала, можно освежить в памяти тизер «Дома дракона» — приквела к «Игре престолов». Всего планируется показать 10 серий, сюжет расскажет о событиях, произошедших за 200 лет до повествования в оригинале.