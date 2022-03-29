Российский сериал с Полиной Гухман «Сама дура» вошел в официальную программу зарубежного фестиваля die Seriale

Главные роли в шоу исполнили Полина Гухман и Елизавета Ищенко. История рассказывает историю двух сестер-погодок. Персонажи Кристины и Маши — полные противоположности: старшая девушка бунтарка, младшая — тихоня, у нее с рождения проблемы со зрением. Но несмотря на ограниченные способности, она совсем не беспомощна. Обе сестры с удовольствием придумывают друг для друга проверки на прочность, не всегда представляя куда они могут завести.

«Мне очень приятно, что наш сериал попал на Die Serieale — один из лучших европейских профильных фестивалей. Значит, подростковое кино нужно везде, а темы и язык, которым мы о них рассуждаем, понятны и иностранному зрителю, что здорово и доказывает то, что кино может объединять людей. Такие площадки способствуют культурному обмену, и я рада, что мы часть его, это вселяет надежду на расширение аудитории и коллаборации», — говорит режиссер сериала «Сама дура» Анна Зайцева.

Сериал «Сама дура» появился из одноименной короткометражки режиссера Анны Зайцевой. Два сезона шоу собрали на YouTube свыше 25 миллионов просмотров. Производством многосерийного фильма занимается компания WISH Media при поддержке АНО «Института развития интернета».