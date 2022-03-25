От продолжения «Бриджертонов» (с корги!) до экранизации игры «Halo»: Что смотреть дома на этой неделе

Возвращение хитового проекта о буднях английской аристократии «Бриджертоны», экранизация шутера «Halo» и третий сезон комедии о рэп-сцене «Атланта» — «Собака.ru» рассказывает, что смотреть дома, чтобы немного снизить тревожность.
Сериал «Звездануться» / Starstruck, 2 сезон (HBO Max)
Американские критики называли первый сезон ромкома настоящим «скрытым сокровищем». Автор проекта — Роуз Матафео, она же играет в нем главную роль: живущей в Лондоне новозеландки Джесси. После одной из вечеринок она понимает, что провела ночь с кинозвездой Томом (Никеш Пател). Это своего рода переосмысленный «Ноттинг Хилл», но для поколения современных 20- и 30-тилетних.
С 24 марта, HBO Max
Сериал «Бриджертоны» / Bridgerton, 2 сезон (Netflix)
Почему-то невероятно возмутивший российских зрителей своим принципом «слепого кастинга» хитовый сериал о буднях английской аристократии в эпоху Регентства продолжается. В первом сезоне речь шла о матримониальных и прочих переживаниях Дафны Бриджертон, во втором — главным героем станет ее старший брат Энтони, который тоже решит жениться. При этом по расчету, чтобы чувства не омрачали брак. Из несомненных бонусов — в проекте появится корги.
С 25 марта, Netflix
Сериал «Halo» / Halo, премьера (Paramount+)
Экранизация одноименной видеоигры отходит от ее канона. Это история про масштабный конфликт между людьми и союзом инопланетных рас, объединенных одной религией. Человечество вот-вот проиграет, его надежда на выживание — проект «Спартанец-II», создающий суперсолдат. Пришельцы узнают о нем и атакуют базу, в результате выживает только один «спартанец»: Мастер Чиф. Его озвучил в сериале Пабло Шрайбер («Американские боги»). Шоураннерами «Halo» выступили Кайл Киллен («Улица страха. Часть 1: 1994») и Стивен Кейн («Шпионка»).
С 25 марта, Paramount+, «Амедиатека»
Сериал «Патинко» / Pachinko, премьера (Apple TV+)
Экранизация книги Мин Чжин Ли про судьбу Сонджи и ее детей, которая в России выходила под именем «Дорога в тысячу ли» (в оригинале роман тоже называется «Pachinko»). Главная героиня рождается в Пусане в 1930-е, когда Корея была аннексирована Японией. Впереди у нее долгая и не всегда счастливая жизнь, полная драматических поворотов (не будем спойлерить, каких именно). Повзрослевшую Сонджи играет Юн Ё-джон, получившая в прошлом году «Оскар» за роль бабушки в фильме «Минари».
С 25 марта, Apple TV+
Сериал «Атланта» / Atlanta, 3 сезон (FX)
После внушительной паузы в четыре года комедия про кузенов, покоряющих рэп-сцену Атланты, возвращается. Напомним, это история про Эрна (Дональд Гловер, в том числе он и шоураннер сериала вместе с Хиро Мураем) работающего менеджером своего двоюродного брата Альфреда (Брайан Тайри Генри). Тот пытается писать рэп под именем Paper boi и даже добивается какого-то успеха вроде гастролей в Европе.
С 25 марта, FX
Сериал «Один идеальный кадр» / One Perfect Shot, премьера (HBO Max)
Документальный проект HBO Max вдохновлен синефильским аккаунтом в твиттере «One Perfect Shot». В нем публикуют кадры из фильмов — культовых или просто невероятно красивых. Тот же прием использует и продюсер мини-сериала Ава ДюВерней («Сельма», «Тринадцатая»). Его участники — режиссеры, которые расскажут о своих любимых кадрах и чего стоит на самом деле их создание, чтобы рождалась та самая неуловимая «магия кино».
С 25 марта, HBO Max
Фильм «Хэллоуин убивает» / Halloween Kills
Второй фильм из проекта по перезагрузке культовой хоррор-фаншизы (в 2018-м был первый новый «Хэллоуин») показали вне конкурса на Венецианском кинофестивале в 2021 году. Его снял Дэвид Гордон Грин под присмотром создателя оригинала Джона Карпентера. Вернувшаяся к роли Лори Строуд Джейми Ли Кертис на этот раз собирает для расправы над Майклом Майерсом его выживших жертв. В ребуте обещают еще третий фильм «Хэллоуин заканчивается».
С 26 марта, «Кинопоиск»
Фильм «Дилан Томас. Любовник и поэт» / Last Call
Байопик Дилана Томаса — фильм Стивена Бернштейна, в котором поэта (и любовника) играет Рис Иванс («Человек-паук: Нет пути домой», «Элементарно»). В картине речь идет о его гастролях в Нью-Йорке. В касте проекта также можно увидеть Тони Хейла, Джона Малковича и Зашу Мэмет из «Девочек».
С 27 марта, «Кинопоиск»
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