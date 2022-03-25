От продолжения «Бриджертонов» (с корги!) до экранизации игры «Halo»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Патинко» / Pachinko, премьера (Apple TV+)

Экранизация книги Мин Чжин Ли про судьбу Сонджи и ее детей, которая в России выходила под именем «Дорога в тысячу ли» (в оригинале роман тоже называется «Pachinko»). Главная героиня рождается в Пусане в 1930-е, когда Корея была аннексирована Японией. Впереди у нее долгая и не всегда счастливая жизнь, полная драматических поворотов (не будем спойлерить, каких именно). Повзрослевшую Сонджи играет Юн Ё-джон, получившая в прошлом году «Оскар» за роль бабушки в фильме «Минари».

С 25 марта, Apple TV+