Ассоциация владельцев кинотеатров попросила у властей выделить 4,2 млрд рублей на поддержку кинотеатров

«Получив эту сумму, можно будет как‑то прожить 2–3 месяца. <…> По расчетам внутри АВК, чтобы кинотеатры дожили до нового года, нужна помощь в 10 млрд суммарно», — сообщил Исаев.

По его мнению, эта мера косвенно поможет и российским продюсерским компаниям: отечественные фильмы будут дольше транслироваться в кинотеатрах, что позволит увеличить их кассовые сборы. Также необходимо сделать упор на расширение и повышение качества контента кинопроизводителей из России.

Помимо этого, примерно 80% сборов проката в России делали голливудские картины. По словам Исаева, независимые ленты из Европы и Азии, а также российские фильмы отвечали за меньшую долю доходов.

«Ситуация в отрасли крайне тревожная, в ежедневном режиме мы и в Ассоциации владельцев кинотеатров, и в более широком спектре, среди игроков российского кинобизнеса, проводим постоянные консультации», — заявил Исаев.

Напомним, в Петербурге начали закрываться кинотеатры. Работу прекратил кинотеатр в ТРК «Атлантик Сити», принадлежащий сети «Мираж Синема». К лету, по прогнозам представителей отрасли, закрыться могут до половины от всех существующих кинотеатров.