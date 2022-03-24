К лету в Петербурге могут закрыться до половины от всех существующих кинотеатров

Работу уже прекратил кинотеатр сети «Мираж Синема» в ТРК «Атлантик Сити» в Приморском районе Петербурга. В нем было 7 кинозалов общей вместимостью 920 мест. «В апреле придется закрыть еще несколько объектов, но, скорее всего, в регионах. Думаю, к середине мая мы увидим тотальное закрытие кинотеатров, возможно, к этому времени останутся около 50% из них», — приводит NSP слова гендиректора «Мираж Синема» Виктора Рудмана.

Директор по маркетингу Ирина Корнева подтвердила РБК Петербург, что кинотеатр «закрылся навсегда». «Сейчас ситуация такая, что мы вынуждены пересматривать все наши расходы и оставлять только необходимые и оптимизировать все ресурсы. Наша задача — выстоять и выжить», — отметила она, подчеркнув, что в новых реалиях сети кинотеатров рассчитывают получить поддержку от государства: как с платежами, так и с контентом.

По мнению экспертов, кинотеатры стали «огромной проблемой» для торговых центров. До пандемии они были одними из ключевых арендаторов площадей и генерировали трафик посетителей. Однако коронавирус и ограничения по нему «ситуацию перевернули с ног на голову» — доходы от сдачи площадей существенно упали.

«Сейчас и вовсе на фоне новых санкций российская Ассоциация владельцев кинотеатров предупредила, что киносеансы, скорее всего, закончатся в России еще в этом году — как из-за бойкота со стороны голливудских студий, так и из-за прекращения поставок импортной техники для кинопоказа», — отметил руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед» Руслан Сухий.

В настоящее время Ассоциация владельцев кинотеатров попросила правительство России выделить 4,2 миллиарда рублей на поддержку кинотеатров — этой суммы хватит на 2-3 месяца. «Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину, в Минкультуры, в Минэкономразвития, и в другие структуры, которые отвечают за подобные вопросы, с просьбой выделить кинотеатрам 4,2 миллиарда рублей», — отметил член Ассоциации владельцев кинотеатров, глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев. При этом всего, по оценкам ассоциации, на эти цели потребуется 10 миллиардов.