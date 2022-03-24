В российском прокате вновь покажут «Зеленую книгу», «Достучаться до небес» и другие фильмы

Уже 5 мая в кинотеатрах повторно запустят фильм Питера Фаррелли «Зеленая книга». Также выйдет картина Томаса Яна «Достучаться до небес». Ее можно будет с 9 июня. Кроме того, на широких экранах повторно представят драму «Улей» (с 12 мая), триллер «Точка кипения» (с 26 мая) и хоррор «Огр» (с 30 июня).

Напомним, киноконцерн «Мосфильм» предложил кинотеатрам повторно выпустить фильмы «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Мы из джаза», «Курьер», «Белый тигр», «Илья Муромец», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Холодное лето пятьдесят третьего…».