«Мосфильм» предложил кинотеатрам повторно запустить картины Тарковского и Шахназарова

В список предложенных фильмов к повторному прокату вошли «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Мы из джаза», «Курьер», «Белый тигр», «Илья Муромец», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Холодное лето пятьдесят третьего…».

Все эти ленты прошли цифровую реставрацию изображения и звука. В «Мосфильме» также заявили, что могут расширить этот список с учетом пожеланий зрителей и кинотеатров.