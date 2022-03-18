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«Мосфильм» предложил кинотеатрам повторно запустить картины Тарковского и Шахназарова

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Киноконцерн «Мосфильм» предложил кинотеатрам повторно выпустить фильмы Андрея Тарковского, Карена Шахназарова, Александра Птушко, Геральда Бежанова и Александра Прошкина, пишет «Интерфакс».

Кинопоиск. Кадр из кинофильма «Курьер»

В список предложенных фильмов к повторному прокату вошли «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Мы из джаза», «Курьер», «Белый тигр», «Илья Муромец», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Холодное лето пятьдесят третьего…».

Все эти ленты прошли цифровую реставрацию изображения и звука. В «Мосфильме» также заявили, что могут расширить этот список с учетом пожеланий зрителей и кинотеатров.

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