Продолжение «Секса в большом городе» получит второй сезон

HBO Max объявил о выпуске второго сезона сериала «И просто так» (And Just Like That). Когда его покажут на экранах, пока неизвестно, пишет The Wrap.
Исполнительный продюсер первого сезона «И просто так» Майкл Патрик Кинг сообщил, что хотел бы рассказать больше историй «об этих ярких, смелых персонажах, которые играют мощные, удивительные актеры». Он же и сообщил о том, что продолжение «Секса в большом городе» состоится.
Однако пока неизвестно, когда начнутся съемки второго сезона «И просто так». Очевидно, что к своим ролям вернутся Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Других подробностей о сериале пока нет.
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