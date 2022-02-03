«Дюна», «Лакричная пицца» и Леди Гага: объявлены номинанты на премию BAFTA-2022

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов на премию BAFTA-2022, торжественная церемония вручения которой состоится 13 марта в лондонском Royal Albert Hall. «Дюна» Дени Вильнева, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона и Леди Гага — публикуем список претендентов на статуэтку.