«Дюна», «Лакричная пицца» и Леди Гага: объявлены номинанты на премию BAFTA-2022

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов на премию BAFTA-2022, торжественная церемония вручения которой состоится 13 марта в лондонском Royal Albert Hall. «Дюна» Дени Вильнева, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона и Леди Гага — публикуем список претендентов на статуэтку.
«Дюна»
Лучший фильм
«Белфаст»
«Не смотрит вверх»
«Дюна»
«Лакричная пицца»
«Власть пса»
Лучший режиссер
Алим Кхан, «После любви»
Рюсуке Хамагути, «Сядь за руль моей машины»
Одри Диван, «Событие»
Пол Томас Андерсон, «Лакричная пицца»
Джейн Кэмпион, «Власть пса»
Джулия Дюкурно, «Титан»
Лучшая актриса
Леди Гага, «Дом Гуччи»
Алана Хаим, «Лакричная пицца»
Эмилия Джонс, «CODA: Ребенок глухих родителей»
Ренате Рейнсве, «Худший человек на свете»
Джоанна Сканлан, «После любви»
Тесса Томпсон, «Идентичность»
Лучший актер
Адиль Ахтар, «Али и Ава»
Махершала Али, «Лебединая песня»
Бенедикт Камбербэтч, «Власть пса»
Леонардо Ди Каприо, «Не смотри вверх»
Стивен Грэм, «Точка кипения»
Уилл Смит, «Король Ричард»
«Пропавшая дочь»
Лучшая актриса второго плана
Каитриона Балф, «Белфаст»
Джесси Бакли, «Пропавшая дочь»
Ариана ДеБос, «Вестсайдская история»
Энн Дауд, «Месса»
Аунжану Эллис, «Король Ричард»
Рут Негга, «Переход»
Лучший актер второго плана
Майк Фейст «Вестсайдская история»
Киаран Хайндс, «Белфаст»
Трой Коцур, «CODA: Ребенок глухих родителей»
Вуди Норман, «Давай, давай»
Джесси Племонс, «Власть пса»
Коди Смитт-Макфи, «Власть пса»
«Параллельные матери»
Лучший оригинальный сценарий
Аарон Соркин, «Быть Рикардо»
Кеннет Брана, «Белфаст»
Адам Маккей, «Не смотри вверх»
Зак Бэйлин, «Король Ричард»
Пол Томас Андерсон, «Лакричная пицца»
Лучший адаптированный сценарий
Сиан Хедер, «CODA: Ребенок глухих родителей»
Рюсукэ Хамагути, «Сядь за руль моей машины»
Дени Вильнев, «Дюна»
Мэгги Джилленхол, «Пропавшая дочь»
Джейн Кэмпион, «Власть пса»
Лучший анимационный фильм
«Энканто»
«Побег»
«Лука»
«Митчеллы против машин»
Лучший документальный фильм
«Становление Кусто»
«Корова»
«Побег»
«Спасательная операция»
«Лето соула»
Лучший фильм на иностранном языке
«Сядь за руль моей машины»
«Рука Бога»
«Параллельные матери»
«Маленькая мама»
«Худший человек на свете»
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