Комедия про пиратов Тайки Вайтити и «Убивая Еву»: Что смотреть дома, чтобы снизить тревожность

Такие привычные действия, как просмотр сериалов и фильмов, могут помочь справиться с тревожностью или хотя бы немного снизить ее уровень. «Собака.ru» собрала ситкомы, триллеры и документальные проекты, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Убивая Еву» / Killing Eva, 4 сезон (Endeavor)
Остроумный триллер о слежке сотрудницы МI5 Евы Поластри (Сандра О) за наемной убийцей Вилланель (Джоди Комер), а также их одержимости друг другом примерно со второго сезона начал заниматься самоповторами. Поэтому ли или просто из-за того, что у всего есть конец, четвертый сезон сериала решено сделать финальным. Так что это время прощания с яркими костюмами, гэгами, словесными пикировками и безжалостными убийствами. Правда, за последние, в основном, поначалу будет отвечать не Вилланель, которая решит доказать Еве, что она вовсе не чудовище и подастся в религию. Главной сценаристкой новых эпизодов стала Лаура Нил, работавшая над «Сексуальным просвещением».
С 28 февраля, AMC, BBC, «Амедиатека»
Сериал «На низком старте: Битва за Uber» / Super Pumped: The Battle for Uber, премьера (Showtime)
Сериал построен как антология. Каждый его сезон будет посвящен истории успеха одной компании. Что очевидно из названия, начнут с Uber. Ее амбициозного, но высокомерного основателя Трэвиса Каланика играет Джозеф Гордон-Левитт. В касте также Ума Турман в роли главреда The Huffington Post и члена правления Uber Арианны Хаффингтон. Режиссером проекта стал автор «Помни меня» и «Винила» Аллен Култер.
С 28 февраля, Showtime, «Амедиатека»
Фильм «Событие» / L'événement
Жюри Венецианского фестиваля, которое в 2021 году возглавлял режиссер «Паразитов» Пон Джун-хо решило отдать главный приз — «Золотого льва» — этой драме Одри Диван о нежелательной беременности. Ее главная героиня Анн узнает во Франции 1960-х (аборты там были запрещены до 1975 года), что ждет ребенка, которого не хочет. Она пытается избавиться от плода, в том числе с помощью спицы в невыносимо правдоподобной и затянутой киносцене. Теперь картина есть и на онлайн-платформах.
С 1 марта, «Кинопоиск»
Сериал «Кошмарный квартирант» / Worst Roommate Ever, премьера (Netflix)
Документальный мини-сериал Netflix посвящен самым кошмарным соседям, которых можно представить. Это несколько отдельных историй. Самая жуткая из них — в первом эпизоде. Как с виду милая бабушка Доротея Пуэнте, которая держала пансионат для пожилых людей, на самом деле хладнокровно избавлялась от трупов своих постояльцев.
С 1 марта, Netflix
Фильм «Параллельные матери» / Madres paralelas
В своем ярком и красочном фильме Педро Альмодовар возвращается к любимой эстетике, в которой за сюжетом в духе мыльной оперы скрывается нежное, но безжалостное высказывание о родной Испании, травме и связи поколений. Это история двух соседок по больничной палате, которые одновременно рожают дочерей. Дальше будут сюжетный твист — тот самый в духе бульварного чтива, женщины на грани нервного срыва, высокие каблуки и восхождение от низкого жанра чуть ли не к притче с финалом-катарсисом. Той, которая об Аврааме, что родил Исаака, Исааке, что родил Иакова и так далее. Только это женский вариант и мир, где куда важнее, что Тереза родила Ану, а та — Аниту. За роль в «Параллельных матерях» Пенелопа Крус получила на Венецианском фестивале приз как лучшая актриса. Теперь фильм есть и на стримингах.
С марта, онлайн-кинотеатры
Сериал «Выбывшая» / The Dropout, премьера (Hulu)
Hulu пытается повторить успех «Изобретая Анну» от Netflix со своей адаптацией истории другой реальной мошенницы. Речь на этот раз об Элизабет Холмс, ставшей самой молодой миллиардершей в истории США. Она якобы придумала, как выявлять болезни по нескольким каплям крови. В ее компанию Theranos потекли инвестиции, но «научное открытие» оказалось неправдой. Главную роль играет Аманда Сайфред.
C 3 марта, Hulu
Фильм «Поездка на выходные» / The Weekend Away
Незамысловатый триллер предназначен для всех фанатов оригинальной «Сплетницы», которые, возможно, гадали, как сейчас выглядит Лейтон Мистер. Она тут играет недавно ставшую матерью Бет, которая приезжает на уикенд в Хорватию к своей лучшей подруге студенческих времен. Но та внезапно исчезает.
С 3 марта, Netflix
Сериал «Джо против Кэрол» / Joe vs. Carole, премьера (Peacock)
Документальный проект Netflix «Король тигров» вдохновил сценариста «Бесстыжих» Итана Франкеля на веселое художественное безумие по мотивам не менее абсурдной реальности. В центре сюжета тут конфликт зоозащитницы Кэрол Баскин (Кейт МакКиннон) и владельца сафари-парка Джо Экзотика (Джон Кэмерон Митчелл). Бонус — мужа Баскин играет Кайл МакЛоклен.
С 3 марта, Peacock
Сериал «Части нее» / Pieces of Her, премьера (Netflix)
Экранизацией бестселлера Карин Слотер занималась блестящая команда. Спродюсировала проект Бруна Папандреа («Исчезнувшая», «Большая маленькая ложь»), а сняла Минки Спиро («Заговор против Америки», «Шучу» и «Лучше звоните Солу»). Это триллер про Лауру (Тони Коллетт), которая вместе с дочерью Энди (Белла Хиткот) оказывается в кафе во время перестрелки. Обычная с виду женщина обезвреживает преступников, а видео с ее участием становится вирусным в сети.
С 4 марта, Netflix
Сериал «Наш флаг означает смерть» / Our Flag Means Death, премьера (Warner Bros.)
Взлет карьеры новозеландского режиссера Тайки Вайтити начался после комедии «Реальные упыри» (российская локализация названия — «What We Do in the Shadows»), в которой высмеивались вампиры. В новом проекте он шутит над пиратами. Вайтити снял пилот, спродюсировал сериал и сыграл в нем Черную бороду. Правда, главный герой тут все же аристократ XVIII века Стид Боннет, который решает грабить торговые суда. Его роль — у Риза Дарби («Полет Конкордов»), также в касте — Лесли Джонс («Черный список»), Фред Армисен («Портландия») и Кристиан Нэрн (Ходор из «Игры престолов»).
С 4 марта, HBO Max, «Амедиатека»
Фильм «Люси и Дези» / Lucy and Desi
Документальный фильм Эми Полер предназначен для всех, кто задавался вопросом, насколько правдива художественная картина Аарона Соркина «В роли Рикардо» с Николь Кидман и Хавьером Бардемом. В проекте только факты о том, как на самом деле жили актеры Люсиль Болл и Дези Арназа — герои ситкома «Я люблю Люси».
С 4 марта, Amazon Prime Video
Сериал «Триггер», 2 часть 2 сезона («Кинопоиск», Первый канал)
На «Кинопоиске» после паузы возобновляются показы эпизодов второго сезона проекта про эксцентричного психолога Артема Стрелецкого (Максим Матвеев). Как и в первом, каждую серию Стрелецкий решает отдельный кейс, попутно разбираясь и с проблемами из сквозного сюжета вроде отношений с бывшей женой (Светлана Иванова) и отцом (Игорь Костолевский).
С 6 марта, «Кинопоиск»
Сериал «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс» / Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty, премьера (HBO)
Художественная драма про американский баскетбольный клуб основана на книге документальной — биографии «Лос-Анджелес Лейкерс» от спортивного писателя Джеффа Перлмана, вышедшей в 2014 году. Режиссером и продюсером пилота выступил Адам Маккей («Не смотрите наверх», «Наследники»).
С 7 марта, HBO, «Амедиатека»
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