В повторный прокат выйдут дилогия «Брат» и мультфильмы про богатырей от студии «Мельница»

В российских кинотеатрах в повторный прокаты выпустят фильмы «Золотой коллекции» студии СТВ, среди которых «Брат», «Брат 2», а также мультфильмы про богатырей от студии «Мельница», сообщает журнал «Бюллетень кинопрокатчика».
Компания «Наше кино» с 24 марта выйдут ленты «Брат» (1997) и «Брат 2» (2000) Алексея Балабанова. С 7 апреля начнется повторный прокат ленты «Салют-7» Клима Шипенко.
Помимо этого, на больших экранах вновь покажут «Мельница»: «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Также выпустят фильмы «Морфий», «Про уродов и людей», «Жмурки», «Я тоже хочу», «Мне не больно» и «Кочегар», однако пока неизвестны даты показов.
Напомним, 2 марта объявили, что в российских кинотеатрах вновь покажут фильмы отечественного производства. Такая мера призвана компенсировать уход с больших экранов зарубежных фильмов.
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