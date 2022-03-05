В повторный прокат выйдут дилогия «Брат» и мультфильмы про богатырей от студии «Мельница»

Компания «Наше кино» с 24 марта выйдут ленты «Брат» (1997) и «Брат 2» (2000) Алексея Балабанова. С 7 апреля начнется повторный прокат ленты «Салют-7» Клима Шипенко.

Помимо этого, на больших экранах вновь покажут «Мельница»: «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Также выпустят фильмы «Морфий», «Про уродов и людей», «Жмурки», «Я тоже хочу», «Мне не больно» и «Кочегар», однако пока неизвестны даты показов.

Напомним, 2 марта объявили, что в российских кинотеатрах вновь покажут фильмы отечественного производства. Такая мера призвана компенсировать уход с больших экранов зарубежных фильмов.