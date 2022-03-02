«Централ партнершип» возвращает в прокат такие фильмы, как «Холоп», «Движение вверх», «Батя» и другие. Сборы лент в России составили 3 миллиарда рублей, 2,94 миллиарда и 506,7 миллионов рублей соответственно. Также прокатчик пересматривает график премьер.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора компании Вадима Верещагина, раньше запланированного выйдет комедия «Хочу замуж» с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус, созданная при поддержке Минкультуры. Увидеть фильм в кинотеатрах можно будет с 3 марта.

Напомним, ранее стало известно о том, что Disney, Sony и Paramount приостанавливают выпуск своих фильмов в России. Warner Bros сняла с проката «Бэтмена» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. К аналогичным мерам прибегла Universal Pictures. В числе лент, которые должны были выйти в российский прокат — номинированная на «Оскар» картина «Белфаст» Кеннет Брана.